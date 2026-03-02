Das Plakat ist fertig, die Proben laufen auf Hochtouren, und der Vorverkauf ist über Ticket-Regional oder bei der Tourist Info Herrstein angelaufen. Der Musikverein Mörschied freut sich auf das Jahreskonzert unter dem Motto „We will Rock you“.
Lesezeit 2 Minuten
Pünktlich eröffnete Uwe Diehl, Geschäftsbereichsleiter Verwaltung, die Jahresversammlung des Musikverein Mörschied. Diehl stellte die form- und fristgerechte Einladung fest und auch, dass durch die Anwesenheit von weit mehr als den geforderten 20 Mitgliedern, die Beschlussfähigkeit gegeben war.