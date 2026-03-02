„We will Rock you“ Musikverein Mörschied: Wieder ein Crossover-Konzert Leonhard Stibitz 02.03.2026, 18:00 Uhr

i Das Plakat ist fertig, die Proben laufen auf Hochtouren, und der Vorverkauf ist über Ticket-Regional oder bei der Tourist Info Herrstein angelaufen. Der Vorstand um Uwe Diehl (links) freut sich auf das Jahreskonzert unter dem Motto "We will Rock you" Leonhard Stibitz

Das Plakat ist fertig, die Proben laufen auf Hochtouren, und der Vorverkauf ist über Ticket-Regional oder bei der Tourist Info Herrstein angelaufen. Der Musikverein Mörschied freut sich auf das Jahreskonzert unter dem Motto „We will Rock you“.

Pünktlich eröffnete Uwe Diehl, Geschäftsbereichsleiter Verwaltung, die Jahresversammlung des Musikverein Mörschied. Diehl stellte die form- und fristgerechte Einladung fest und auch, dass durch die Anwesenheit von weit mehr als den geforderten 20 Mitgliedern, die Beschlussfähigkeit gegeben war.







