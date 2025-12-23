Orchester zeigen ihr Können Musikverein Hoppstädten gibt Weihnachtskonzert Franz Cronenbrock 23.12.2025, 11:00 Uhr

i Das Saxophon-Ensemble des Musikvereins swingte beim Winter-Reggae mit "Alle Jahre wieder" mit. Franz Cronenbrock

Ob Schüler oder alte Hasen – die Orchester des Musikvereins sorgten für viel Applaus. Dabei zeigten die Musiker ein breites Repertoire von Weihnachtsmusik bis zu musikalischer Darstellung des Klimawandels.

Der Höhepunkt des musikalischen Wirkens des Musikvereins Hoppstädten im Laufe eines Jahres ist das Weihnachtskonzert, das traditionell am vierten Advent stattfindet. Hier zeigen die Musiker ihr ganzes Können. Die Auswahl der Musikstücke zeigt die ganze musikalische Bandbreite, die das über 40-köpfige Ensemble beherrscht.







