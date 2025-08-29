Das Heeresmusikkorps Koblenz spielt dort, wo alles begann: Ein Benefizkonzert im Stadttheater Idar-Oberstein erwartet das Publikum mit einem abwechslungsreichen musikalischen Repertoire.

Die Wurzeln des Heeresmusikkorps Koblenz liegen in Idar-Oberstein: Am 9. Juli 1956 erging dort der Aufstellungsbefehl, wie es im Bundeswehrjargon heißt. Am Montag, 20. Oktober, kehrt das Orchester an seinen Geburtsort zurück: Dann gibt es ab 19.30 Uhr in Kooperation mit der Nahe-Zeitung im Stadttheater ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins HELFT UNS LEBEN der Rhein-Zeitung für Kinder und Familien in Not.

Was erwartet das Publikum, dessen Konzerte wie beispielsweise im März in der Stadthalle Montabaur mit 800 begeisterten Zuhörern fast immer ausverkauft sind, bei dem Gastspiel in Idar-Oberstein? Das musikalische Repertoire des Orchesters beinhaltet Kompositionen klassischer Art bis hin zu zeitgenössischen Werken sowie Bearbeitungen aus dem Bereich der modernen Unterhaltungsmusik. Die Pflege der traditionellen Militärmusik ist den Verantwortlichen ein besonderes Anliegen. In zahlreichen kammermusikalischen Ensembles sowie einer Jazzcombo und einer volkstümlichen Besetzung deckt das Musikkorps zusätzlich viele Bereiche der Musikdarbietung ab.

Erste Konzertreisen in den 1950er-Jahren

Bis dahin war es ein weiter Weg: Mit zunächst 23 Musikern meisterte Hauptmann Friedrich Deisenroth 1956 die ersten Einsätze in der neu aufgestellten Bundeswehr. Bereits 1957 wurde das Orchester nach Koblenz in die Gneisenau-Kaserne verlegt. Noch im gleichen Jahr wurde die Formation der 5. Panzerdivision unterstellt, erhielt die Bezeichnung Heeresmusikkorps 5 und wurde in den Standort Koblenz verlegt.

Schon nach kurzer Zeit, am 15. Mai 1957, übernahm Oberstleutnant Heinrich Schlüter das Musikkorps und formte das Orchester in jahrelanger, intensiver Arbeit zu einem leistungsfähigen, wohlklingenden Klangkörper, der dann zu seinen ersten Konzertreisen aufbrach. Das immer noch in Koblenz stationierte Musikkorps, eines der ältesten Musikkorps der Bundeswehr, war zwischenzeitlich ein Truppenteil der 5. Panzerdivision, des III. Korps, des Heeresführungskommandos, des Heerestruppenkommandos und der Division Spezielle Operationen.

Holger Kolodziej übernimmt die Leitung

Nachdem das Militärensemble 1985 in Heeresmusikkorps 300 umbenannt worden war, erhielt es zum 1. September 2013 seinen jetzigen Namen Heeresmusikkorps Koblenz. Es wurde dem Zentrum Militärmusik der Bundeswehr in Bonn und zugleich der Streitkräftebasis unterstellt, die zum 1. April 2025 in den Bereich Unterstützung umgegliedert wurde. Hauptmann Holger Kolodziej, der nach seinem Einstieg in die Bundeswehr im Jahr 2021 zunächst als 2. Musikoffizier beim Gebirgsmusikkorps in Garmisch-Partenkirchen und im Anschluss beim Stabsmusikkorps in Berlin eingesetzt war, übernahm im April 2024 die Leitung des Musikkorps.

Zu dessen Aufgaben gehören Konzerte in der Öffentlichkeit, Einsätze im Rahmen von Truppenzeremonien wie Gelöbnissen, Kommandoübergaben und Staatsempfängen, Serenaden und Aufführungen des Großen Zapfenstreiches sowie Auftritte im In- und Ausland im Rahmen von internationalen Musikfestivals, zum Beispiel in den Niederlanden, Frankreich, Italien, Griechenland, Portugal, USA und Kanada sowie bei Tattoos in Edinburgh/Schottland, Halifax/Kanada und Québec/Kanada. Der hohe Bekanntheitsgrad des Musikkorps entstand insbesondere durch die Produktion von Tonträgern und durch Auftritte in Rundfunk und Fernsehen. Die aktuelle CD des Heeresmusikkorps ist unter dem Titel „Für Sie!“ erschienen.

Tickets für das Konzert am Montag, 20. Oktober, 19.30 Uhr, im Stadttheater Idar-Oberstein gibt's für 24,50 Euro im Internet bei ticket-regional.de oder über die Ticket-Hotline 0651/9790777. Abonnenten der Nahe-Zeitung erhalten einen Rabatt von 10 Prozent, wenn sie bei der Buchung den Promotionscode „AboAusweis“ angeben.