Beim Presse- und Sponsorentreffen im Hotel Sonnenhof wurde schnell klar: Die Planungen, Ablauf und das Programm für den diesjährigen Prämienmarkt, der vom 11. bis 14. Juli stattfindet, sind in trockenen Tüchern. Die Ortsgemeinde Veitsrodt, die Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP) und der Renn- und Pferdezuchtverein Königswald laden wieder einmal zu vier erlebnisreichen Tagen nach Veitsrodt ein.

„Wir haben wieder einmal keine Kosten und Mühen gescheut, den vielen Besuchern unseres Prämienmarktes an den vier Tagen auf dem Marktgelände unter den alten Eichen einiges zu bieten, von musikalischer Unterhaltung bis hin zum kulinarischen Teil“, stellte IVP-Vorsitzender Jürgen Schneider nach der Begrüßung fest. Und es sind auch einige Neuerungen dabei, bei der musikalischen Unterhaltung – über diesen Part werden wir noch gesondert berichten – an den vier Abenden, aber auch bei den Fahrgeschäften. „Das musikalische Programm ist in diesem Jahr abwechslungsreicher“, kündigte Schneider an. Erstmals ist ein Essensstand mit Appenzeller Chas-Spätzle präsent, und auch keltische Skulpturen, Kleidung und Schmuck aus Nepal, Produkte wie Olivenöl aus Katalonien und indianische Handkunst-Accessoires finden sich nicht überall.

Es gibt mehre Lose im Verkauf

Erstmals wird der Verkauf der Lose von 10.000 auf 12.000 erhöht. Der Hauptpreis sind 10.000 Euro in bar, der zweite Preis ein E-Bike, auch eine Küchenmaschine und fünf Raummeter Holz zählen zu den Hauptpreisen. „Unter den mehr als 200 Marktbeschickern sind 30 neue dabei“, stellte Uwe Franzmann fest.

Erstmals ist in diesem Jahr am Festsonntag um 10 Uhr ein Markt-Gottesdienst mit dem Gospel- & Pop Chor geplant. Auch hätten sich für das Pferderennen so viele Teilnehmer für die sechs Rennen angemeldet wie noch selten. Dieses beginnt sonntags um 14 Uhr auf der Rennbahn. Immer größerer Beliebtheit erfreut sich der Firmenfeierabend, der am Montag, 14. Juli, um 16 Uhr an der Markthalle beginnt und vom Schlossweiher-Marine-Chor mitgestaltet wird.

Die kleinen Gäste werden ihren Spaß auf den vielen Fahrgeschäften haben, ältere Besucher freuen sich an den drei Tagen am großen Krammarkt, andere wird es am Sonntag, 13. Juli ab 11 Uhr zum Weinwiegespiel ziehen. Der Samstag, 12. Juli, gehört jungen Familien mit ihrem Nachwuchs: Von 14 bis 17 Uhr gelten ermäßigte Preise an allen Fahrgeschäften.

Tierprämierung im Festzelt

Die Tierprämierung beginnt am Montag, 14. Juli, um 11.30 Uhr mit dem Prämierungsfrühschoppen im Festzelt. Dabei sind auch die rheinland-pfälzische Milchkönigin Anne Schmillen und die Edelsteinkönigin Vivian Heidrich. Gastrednerin ist in diesem Jahr Petra Dick-Walther aus dem Mainzer Landwirtschaftsministerium.

Eröffnet wird der Veitsrodter Prämienmarkt am Freitag, 11. Juli, um 19 Uhr vor oder auf der Freilichtbühne mit dem Fanfarencorps „Die lustigen Schuppesser“ aus Planig und den Tanzgruppen des TuS Veitsrodt. Das große Abschlussfeuerwerk zieht am Montag, 14. Juli, um 22.30 Uhr auf dem Marktgelände einen Schlussstrich unter vier Festtage. weg