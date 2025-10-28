„Amici“ heißt zu Deutsch „Freunde“ – Freundinnen muss man konkretisieren: Denn das sind sie, die Musikerinnen Ina Brunk, Alexandra Püttmann und Ute Streiß. Das Trio begeisterte jetzt einmal mehr in der Fischbacher Kirche.
Das Ensemble Amici konnte sich zu seiner Abendserenade über eine sehr gut gefüllte Kirche in Fischbach freuen. Nach den erfolgreichen Konzerten der letzten Jahre überzeugten die drei Musikerinnen Ina Brunk am Klavier, Alexandra Püttmann (Klarinette) und Ute Streiß (Oboe und Englischhorn) wieder mit einem anspruchsvollen Konzertprogramm.