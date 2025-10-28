Konzert in Fischbach Musikalische Freundschaft unter Beweis gestellt Anne Kröninger 28.10.2025, 06:00 Uhr

i In der wunderschönen Fischbacher Kirche sorgten Ina Brunk am Klavier, Alexandra Püttmann (Klarinette) und Ute Streiß (Oboe und Englischhorn) als Trio Amici für musikalischen Wohlklang. Sabine Greber-Maier

„Amici“ heißt zu Deutsch „Freunde“ – Freundinnen muss man konkretisieren: Denn das sind sie, die Musikerinnen Ina Brunk, Alexandra Püttmann und Ute Streiß. Das Trio begeisterte jetzt einmal mehr in der Fischbacher Kirche.

Das Ensemble Amici konnte sich zu seiner Abendserenade über eine sehr gut gefüllte Kirche in Fischbach freuen. Nach den erfolgreichen Konzerten der letzten Jahre überzeugten die drei Musikerinnen Ina Brunk am Klavier, Alexandra Püttmann (Klarinette) und Ute Streiß (Oboe und Englischhorn) wieder mit einem anspruchsvollen Konzertprogramm.







