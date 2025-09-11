Seit 2003 bilden die Musikvereine Oberstein und Weierbach ein gemeinsames Orchester: das Blasorchester Oberstein-Weierbach. Doch den Musikverein Weierbach gibt es schon viel länger - seit 125 Jahren. Das wird jetzt groß gefeiert.

Lange ist es nicht mehr hin bis zu den Jubiläumsfeierlichkeiten am ersten Oktoberwochenende. Der Musikverein 1900 Weierbach feiert dann sein 125-jähriges Bestehen. Es ist zwar noch viel zu tun, aber alles ist bestens vorbereitet. Für die Pressevertreter wurde eine Informations-Mappe erstellt, die Referenzcharakter hat. Allein darin ist zu erkennen, mit wieviel Liebe und Akribie alles vorbereitet wird. Zusätzlich wurde die alte Festschrift zum 100. Jubiläum übergeben. Blättert man darin, fallen zahlreiche Werbeinserate auf, von Firmen und Geschäften aus Weierbach, die es heute nicht mehr gibt.

Der MV Weierbach hingegen erfreut sich bester Gesundheit, auch wenn die ganz großen Jahre schon eine geraume Zeit zurückliegen. In den 1970er-und auch noch in den 80er-Jahren strömten noch zahlreiche Jugendliche in die Vereine. Diese Tendenz ist stark rückläufig. In der heutigen Zeit haben sich insbesondere kulturtreibende Vereine gegen die Verlockungen des World Wide Web zu erwehren. Vor diesen Tendenzen blieb auch der MV Weierbach nicht verschont. Und doch hat man in den vergangenen 125 Jahren ganz andere Krisen überstanden. Zwei Weltkriege und eine Pandemie konnten den Verein nicht kleinkriegen, und so ging auch der umtriebige Musikverein immer gestärkt aus diesen Krisen hervor.

Während Corona war es 2021 der MV Weierbach, damals zusammen mit dem MV Mörschied, der die einzigen beiden Konzerte im Kreis Birkenfeld spielte. Thomas Kessler, der zusammen mit Thorsten Setz die musikalische Leitung innehat, dirigiert den Verein bereits seit 2013. Wer den umtriebigen, studierten Orchestermusiker kennt, weiß, dass der auch für die Zukunft noch viele Ideen im Köcher hat. Doch zunächst wird erst einmal ein Hoch auf die Vergangenheit angestimmt.

Am Samstag, 4. Oktober, feiert sich der Verein mit zahlreichen Ehrengästen und ehemaligen Musikern, die zum Teil weite Anreisen auf sich nehmen, im evangelischen Gemeindezentrum in Weierbach. Zum Zeitpunkt der Planung musste man noch davon ausgehen, dass die Hessensteinhalle wegen Renovierung geschlossen sei – jetzt klappt es wegen Bauverzögerungen aber doch. Höhepunkte neben den musikalischen Darbietungen werden neben den kulinarischen Genüssen eine Talkshow unter anderem mit Stefan Mozygemba, selbst aktiver Musiker und Urenkel des Vereinsgründers Otto Brunk.

Der darauffolgende Sonntag steht dann allen Interessierten offen. Musikalisch wird der Tag von der Spielgemeinschaft Nahbollenbach-Oberreidenbach gestaltet, und gegen Vorbestellung gibt es gefüllte Klöße und später Kaffee und Kuchen.

Doch was wäre ein Musikverein, wenn er nicht auch musikalisch zurückblickt und auch sein aktuelles Können präsentiert. Es gibt im Jubiläumsjahr zwei Kirchenkonzerte, die unter dem Motto „ Zeit-Gefühl“ stehen. Es erwartet die Zuhörer eine Zeitreise durch die Jahrzehnte mit verschiedenen Musikstilen, die aber eines gemeinsam haben: Sie wecken Emotionen und zielen direkt in Herz und Ohr der Zuhörer, die einiges erwarten dürfen.

Die Abfolge liest sich wie eine leckere musikalische Speisekarte, die dem Kenner das Wasser im Munde zusammen laufen lässt. Werke von Johann Strauß („Also sprach Zarathustra“) und Ludwig van Beethoven („Ode an die Freude“) fehlen ebenso wenig, wie Stücke der Comedian Harmonists oder die „Greatest Hits“ von Queen. Als Solosängerin konnte man Esther Färber gewinnen. Die beiden Konzerte finden am Sonntag, 16. November, in der evangelischen Kirche in Weierbach und eine Woche später, am 23. November, in der evangelischen Kirche in Kirchenbollenbach jeweils um 17 Uhr statt.

Bis dahin gibt es für den Ersten Vorsitzenden Hartmut Spang, Thorsten Setz sowie Markus Becker und ihr Team noch einiges zu tun. Doch man merkt den Dreien an, wie mit wieviel Liebe an der Musik und ihrem Verein sie zu Werke gehen. Der MV Weierbach, seit 2003 als Blasorchester Oberstein-Weierbach in Spielgemeinschaft mit dem MV 1872 Idar-Oberstein, bot über 125 Jahre beste Unterhaltung, war ein festes Bindeglied in der Ortsgemeinschaft und bot allen eine Heimat, die sich der Musik verbunden fühlen. Das wird nun gebührend gefeiert.