Ein Feuerwerk an Tanz und Akrobatik, dazu Musik des amtierenden Kulturpreisträgers der Stadt Idar-Oberstein, dem MV Tiefenstein: Die Gäste erwartet am 20. Juni in der Messe ein besonderes Konzerterlebnis.
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„Music in Motion“: Der MV Tiefenstein lädt unter diesem Motto zum Sommerkonzert für Samstag, 20. Juni, 19 Uhr, in die Messehalle Idar-Oberstein ein. In dem aufregenden Crossover-Projekt „Music in Motion“ verbindet der Verein eine bunte Mischung aus moderner Musik mit Tanzeinlagen von verschiedenen Tanz- und Bewegungsgruppen.