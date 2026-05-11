MV Tiefenstein in der Messe Musik und Bewegung verschmelzen miteinander Vera Müller 11.05.2026, 16:36 Uhr

i Beim Sommerkonzert im Stadttheater im vergangenen Jahr zeigte der Musikverein Tiefenstein die ganze Bandbreite seines Könnens. Auch das Konzert am 20. Juni in der Messe soll bunt und lebendig werden. Lena Lorenz

Ein Feuerwerk an Tanz und Akrobatik, dazu Musik des amtierenden Kulturpreisträgers der Stadt Idar-Oberstein, dem MV Tiefenstein: Die Gäste erwartet am 20. Juni in der Messe ein besonderes Konzerterlebnis.

„Music in Motion“: Der MV Tiefenstein lädt unter diesem Motto zum Sommerkonzert für Samstag, 20. Juni, 19 Uhr, in die Messehalle Idar-Oberstein ein. In dem aufregenden Crossover-Projekt „Music in Motion“ verbindet der Verein eine bunte Mischung aus moderner Musik mit Tanzeinlagen von verschiedenen Tanz- und Bewegungsgruppen.







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