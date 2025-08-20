Das Altstadtfest steht an: Und ganz Baumholder wird wieder feiern. Auf zwei Bühnen wird von Freitag bis Sonntag für die unterschiedlichsten Geschmäcker Musik vom Feinsten angeboten.

Der Countdown läuft – am Freitag, 22. August, startet das 34. Altstadtfest in Baumholder. Und dann wird wieder drei Tage lang auf zwei Bühnen zwischen Marktplatz und Poststraße gefeiert. Insgesamt neun unterschiedliche Gruppen und Discjockeys werden bis Sonntag auf den beiden Bühnen für Stimmung sorgen. Der alljährliche Auftakt ist im Hof Giszas am Freitag ab 17 Uhr. Von dort geht es dann zum Marktplatz.

Der offizielle Startschuss für das Fest fällt am Freitag, 22. August, um 18 Uhr auf dem Marktplatz mit dem traditionellen Fassanstich, musikalisch begleitet vom Musikverein Germania Ruschberg, der auf der Karlsbergbühne am Marktplatz bis 20.30 Uhr aufspielt. „Wir sind froh, erstmals seit Jahren wieder auf zwei Bühnen Programm bieten zu können“, sagt Yannick Simon von der IG Altstadtfest. Dabei sollen die unterschiedlichsten Musikgeschmäcker angesprochen werden: von Blasmusik über Austropop, Karaoke hin zu Rock’n’Roll und aktuellen Titeln.

Fade Out rockt bis Mitternacht

Im Anschluss wird mit der Gruppe Fade Out ab 21 Uhr Rockmusik geboten. Die fünfköpfige Band aus dem Raum Lauterecken begeistert mit einem breiten Repertoire, das von den Ärzten über Linkin Park bis hin zu AC/DC, PUR und Queen reicht. Seit 2016 sind sie auf regionalen und überregionalen Bühnen wie dem Ohmachseefest, dem Cityfest Bexbach, dem Hexenrock Hettenrodt oder dem Brückenfest Meisenheim unterwegs. Parallel wird DJ Marcello auf der Kirner Bühne in der Poststraße von 19 Uhr bis Mitternacht für Stimmung sorgen.

Am Samstag, 23. August, sorgt die sechsköpfige Gruppe The Chives! ab 18 Uhr gut zweieinhalb Stunden lang in der Poststraße mit ausgefeilten Rockcovern für gute Laune. Die Gruppe aus Hoppstädten-Weiersbach bringt mit musikalischer Handarbeit bekannte Hits in neuem Gewand auf die Bühne. Danach übernehmen die XXL-Steirer und heizen dem Publikum mit Austropop bis Alpenrock bis 0 Uhr ein. Sie spielen drei Stunden Stimmungshits von Oldies bis Goldies, von Pop bis Rock.

Rock, Blues und Country

Auf der Marktplatzbühne sorgen Southern Rock, Blues und Country am Samstagabend ab 18 Uhr für rockige Klänge – handgemachte Covertitel und eigene Songs werden präsentiert. Ab 21 Uhr ist dann die C3ntral Hausband auf der Karlsberg-Bühne am Start. Ob Pop, Rock, Soul, Techno oder Dance – Stefan Kahne, Martin Greule und David Heiner feiern jeden Titel, den sie spielen, mit Herz und Seele. Ihre Interpretationen bekannter Songs animieren die Zuhörer zum Mitfeiern und Abtanzen.

Auch bei den Essens- und Getränkeangeboten wird eine breite Palette geboten. Die Standbetreiber sorgen dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei sein wird. Eine weitere Neuerung ist der eigene Stand der Interessengemeinschaft, wo exklusiv der erste Altstadtfest-Pin erhältlich ist. Zum Preis von 3 Euro kann der Pin erworben werden – der Erlös fließt direkt in die Finanzierung des Altstadtfestes.

Sonntag ist Familientag

Am Sonntag ist wieder Familientag. Bereits um 11 Uhr findet ein Gottesdienst im Hof Giszas statt. Von 14 bis 18 Uhr gibt es beim OIE-Familiensonntag wieder ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Auf der Karlsberg-Bühne am Marktplatz gibt es Livemusik mit Woodhouse Corner. Ab 14.30 Uhr kommen die BKG-Wonneproppen auf die Bühne. Anschließend ist eine Pole-Dance-Show der Sportlerinnen von Zero Gravity vorgesehen. Für Kinder gibt es Kinderschminken direkt auf dem Marktplatz. Auf der Bühne in der Poststraße steht Karaoke mit KJ Mike auf dem Programm – Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Spaß für die Kleinen bietet auch eine große Hüpfburg.

Verkehrsführung fürs Altstadtfest

Von Donnerstag, 21. August, bis Montag, 25. August, werden Teile der Kennedyallee, die Poststraße und die Zufahrten zum Marktplatz für die Veranstaltung gesperrt. Auch die Lückstraße bleibt aufgrund der Baumaßnahme für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Stadt weist darauf hin, dass die Altpapierabholung am Freitag, 22. August, früher erfolgt und bereits am Donnerstag gut sichtbar für das Abfuhrunternehmen platziert werden sollte.