Drei Tage lang: 250 Jahre USA
Musik, Feuerwerk und militärisches Gerät in Baumholder
Der Aufbau zum deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest anlässlich der 250-Jahr-Feier zur Gründung der USA und 75 Jahre deutsch-
Der Aufbau zum deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest anlässlich der 250-Jahr-Feier zur Gründung der USA und 75 Jahre deutsch-amerikanische Freundschaft auf dem Airfield auf dem Truppenübungsplatz läuft auf Hochtouren.
Bernd Mai

Auf dem Airfield des Truppenübungsplatzes wird ab Freitag drei Tage lang gefeiert: Stadt und VG sowie die U.S. Army Garrison Rheinland-Pfalz bieten ein buntes Spektakel anlässlich des 250. Geburtstags der USA und 75 Jahre U.S. Army in Baumholder.

Lesezeit 2 Minuten
75 Jahre Garnisonstandort und 250 Jahre USA: Die Verbandsgemeinde und Stadt Baumholder feiern gemeinsam mit den US-Streikräften ein Freundschaftsfest auf dem Truppenübungsplatz Baumholder. Das US-Flugfeld auf dem Truppenübungsplatz bei Reichenbach wird von Freitag, 3.

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Nahe-ZeitungBundeswehr

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