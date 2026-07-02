Auf dem Airfield des Truppenübungsplatzes wird ab Freitag drei Tage lang gefeiert: Stadt und VG sowie die U.S. Army Garrison Rheinland-Pfalz bieten ein buntes Spektakel anlässlich des 250. Geburtstags der USA und 75 Jahre U.S. Army in Baumholder.
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75 Jahre Garnisonstandort und 250 Jahre USA: Die Verbandsgemeinde und Stadt Baumholder feiern gemeinsam mit den US-Streikräften ein Freundschaftsfest auf dem Truppenübungsplatz Baumholder. Das US-Flugfeld auf dem Truppenübungsplatz bei Reichenbach wird von Freitag, 3.