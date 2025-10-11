Steinbruch Open Air 2026: Musik, Emotionen und ein starkes Bekenntnis zur Region
Steinbruch Open Air 2026
Musik, Emotionen und ein starkes Bekenntnis zur Region
Zum Festival-Sommer im nächsten Jahr gehört auch das Steinbruch Open Air mit Electro-Love und Klassik-Sommer.
Lesezeit 1 Minute
In der VG-Verwaltung Herrstein-Rhaunen haben die Veranstalter das Programm des Steinbruch-Open-Air-Festivals 2026 präsentiert. Neben der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen,stellt die Juchem-Gruppe F. L. Juchem & Söhne den Steinbruch als Veranstaltungsort zur Verfügung.