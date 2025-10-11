Steinbruch Open Air 2026 Musik, Emotionen und ein starkes Bekenntnis zur Region 11.10.2025, 03:00 Uhr

i Das Steinbruch-Open-Air-Konzert erfährt im Juni 2026 eine Neuauflage.. Sebastian Schmitt

Zum Festival-Sommer im nächsten Jahr gehört auch das Steinbruch Open Air mit Electro-Love und Klassik-Sommer.

In der VG-Verwaltung Herrstein-Rhaunen haben die Veranstalter das Programm des Steinbruch-Open-Air-Festivals 2026 präsentiert. Neben der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen,stellt die Juchem-Gruppe F. L. Juchem & Söhne den Steinbruch als Veranstaltungsort zur Verfügung.







