Von der Konditorei im kroatischen Umag auf die großen europäischen Bühne: Die Bluesmusikerin Vanja Sky hat ihren Traum in die Realität umgesetzt. Wir haben vor ihrem Auftritt am 20. September in der Birkenfelder Jahnturnhalle mit ihr gesprochen.

Als sie gerade einmal 19 Jahre alt war, arbeitete Vanja Sky als Konditorin im kroatischen Umag und profitierte in ihrer Freizeit von den vielfältigen kulturellen Angeboten der dortigen Adria-Küste. Bei einem Konzertbesuch ihres heimischen Blues-Idols Denis Makin passierte es, und die junge Bäckerin wurde vom Blues geküsst. Sie lernte Gitarre, zog nach Zagreb und schloss sich dort einer Band an.

Es folgten erste landesweite Tourneen und ein phänomenaler Aufstieg der jungen Musikerin, der auch in Thüringen nicht verborgen blieb. Die dortige Plattenfirma Ruf Records nahm die Kroatin unter Vertrag und veröffentlichte 2018 ihr Debüt „Bad Penny“. Nach zwei weiteren Alben für Ruf Records folgte 2023 der Wechsel zum Leipziger Musikverlag Kick The Flame, der ihr drittes Studioalbum „Reborn“ veröffentlichte. Zahlreiche Konzerte überall in Europa waren die Folge und bilden die Grundlage für ihr frisch veröffentlichtes erstes Live-Doppel-Album mit dem Titel „Acess All Areas – Live“. Mit diesem Set und vielleicht auch schon mit dem ein oder anderen neuen Song kommt die kroatische Blues-Musikerin jetzt nach Birkenfeld, wo sie mit ihrer Band am Samstag, 20. September, ab 20 Uhr in der Stadthalle gastiert. Vor ihrem Konzert gab Vanja Sky uns ein Interview:

Ms. Sky, Ihr neues Album heißt ’Acess All Areas – Live’ und ist ein pralles Bühnendokument auf zwei CDs. Welche Areale möchten Sie Ihren Fans damit öffnen?

Der Titel ist eine Empfehlung an meine Fans, ganz tief in sich selbst einzutauchen. Er symbolisiert dieses Gefühl, bei dem alles erlaubt ist – ohne jedes Sicherheitsnetz.

Das Doppel-Album ist Ihr erstes Live-Werk nach drei Studio-Alben. Warum denken Sie, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür?

Schon eine ganze Zeit lang haben mich immer mehr Menschen darauf angesprochen und mich gefragt, ob es eine Live-Aufnahme von uns gäbe, was ich dann leider immer verneinen musste. So wurde es langsam Zeit dafür, diese Lücke endlich zu schließen.

Wann und wo ist diese Aufnahme entstanden?

Die Aufnahme ist im letzten Herbst während eines Konzerts im Theaterstübchen in Kassel entstanden und wurde ohne unser Wissen mitgeschnitten. Wir waren alle völlig überrascht, als uns anschließend jemand darüber informierte.

Und trotzdem bildet sie jetzt die Grundlage des Albums?

Ja, denn die Aufnahme dokumentiert eine tolle, kompakte Show mit einem großartigen Publikum. Im Nachhinein bin ich sogar sehr froh darüber, vorher nichts gewusst zu haben, da ich auf der Bühne sicher anders reagiert und gespielt hätte. So ist es ein absolut authentisches Werk geworden mit 150 Prozent Vanja Sky!

Und wie sah das Programm aus?

Es war eine Mischung aus Songs meiner drei Studio-Alben. Die meisten Lieder stammen dabei von meinem jüngsten Werk „Reborn“ von 2023. Dazu gesellen sich einige meiner Favoriten und Publikumswünsche aus den ersten beiden Alben.

Wie der „Rock’n’Rolla Train“ vom 2020er Album „Woman Named Trouble“. Wieso haben Sie den Song als Opener des Konzerts ausgewählt?

Weil es ein Song ist, der einen wie ein Schlag mitten ins Gesicht trifft. „Rock’n’Rolla Train“ ist außerdem der Song mit dem größten AC/DC-Touch in meinem Repertoire. Und die gehören zu meinen absoluten Lieblingsbands...

Neben Ihren Eigenkompositionen sind auf dem Live-Album wieder zwei Songs aus der Feder von Rory Gallagher. Warum haben Sie sich dabei gerade für „Bad Penny“ und den Klassiker „Shadow Play“ entschieden?

Weil beide Lieder zu meinen Favoriten von Rory Gallagher gehören. Sie sind 2019 immer wieder Teil des Programms, wenngleich wir „Bad Penny“ zurzeit nicht mehr auf der Bühne spielen. Der Song kommt und geht, während „Shadow Play“eigentlich immer dazugehört.

Was fasziniert Sie so an dem irischen Blues-Musiker, der vor fast genau 30 Jahren in London verstorben ist?

Ich habe mich vom ersten Moment an in seine Musik verliebt. Dabei sind es nicht nur einfach seine Songs, sondern seine einzigartige Ausstrahlung und Energie, die er dabei präsentiert. Rory Gallagher ist ein wunderbares Vorbild dafür, Musik aus ganzem Herzen zu machen und alles dafür zu geben.

Daneben präsentieren Sie auch Ihre Version des fast 60 Jahre alten Bee Gees-Hits „To Love Somebody“. Wie ist es dazu gekommen?

Das ist einfach einer meiner Lieblingssongs. Ich mag besonders, wie sich dabei die Beziehung zum Publikum während des Songs entwickelt und wir zum Ende alle gemeinsam wie aus einer Kehle singen.

Einige Kritiker haben sie als „kroatische Antwort von Sheryl Crow und Norah Jones“ beschrieben. Gehen Sie da mit?

Nicht wirklich! Ich höre da kaum Ähnlichkeiten. Da meine Musik doch mehr vom Rock inspiriert ist, sehe ich mich eher irgendwo zwischen Chrissie Hynde und Joan Jett.

Wie finden Sie Ihre Songs?

Zumeist sind es meine eigenen Erfahrungen oder aber Geschichten von Dritten. Man weiß nie genau, wann und wie einen die Inspiration küsst...

Gibt es schon Pläne für ein neues Studio-Album?

Noch nichts Konkretes, aber zur Zeit arbeite ich gerade an zwei neuen Songs. Wenn nichts Überraschendes passiert, sollte es gegen Ende 2026 soweit sein, dass wir ein neues Studio-Album veröffentlichen werden.

Und worauf dürfen sich Ihre Fans in Birkenfeld freuen?

Im Moment ist das Programm bis auf zwei, drei Lieder ziemlich identisch wie beim Live-Album. Dazu integrieren wir den ein oder anderen neuen Song in die Set-Liste, um ihn auf seine Bühnentauglichkeit zu testen und zu schauen, wie er ankommt.