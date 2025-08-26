Es war eine zeitlich eng getaktete Ehrenamtsreise durch den Landkreis Birkenfeld. Aber zwischendurch konnte sich Ministerpräsident Schweitzer auch immer wieder entspannen und herzhaft lachen - etwa bei den „Musical-Kids“ der Grundschule Bein.

So wird Ministerpräsident Alexander Schweitzer selten begrüßt: Eine Horde Außerirdischer stürmt durch die Eingangshalle der Grundschule „ Auf der Bein“. Oink-Oink, das Elektroschwein, fragt völlig ungeniert: „Hey, du Erdenwurm, kannst du mir mal den Stecker in die Nase schieben?“ Und schon geht es energiegeladen weiter: Die „Musical-Kids“ führen den ersten Tanz auf. Am Ende wird nachgemessen, ob der Besucher aus Mainz tatsächlich 2,06 Meter misst: Tatsächlich, zwei Metermaße aus dem Matheunterricht reichen nicht aus.

Kerstin Kornetzky, Leiterin der „Musical-Kids“ und Lehrerin an der Grundschule, empfing den Landesvater mit ihrem Team und den knapp 30 jungen Musical-Fans. Seit 23 Jahren begeistern die „Musical-Kids“ mit jährlich wechselnden Aufführungen das Publikum im Idar-Obersteiner Stadttheater – ehrenamtlich organisiert, regelmäßig ausverkauft und getragen von großem, generationsübergreifenden Engagement von Kindern, Eltern und Lehrkräften. Alle wirken gemeinsam auf der Bühne, in der Technik oder bei dem Entwerfen der Kostümen mit. Davon zeugte der Film, der den Gästen im Proberaum vorgeführt wurde.

„Die Musical-Kids zeigen eindrucksvoll, dass Theaterspielen nicht nur begeistert, sondern auch einen pädagogischen und sozialen Mehrwert hat“, sagte der MP am Ende seines Besuches. „Dieses herausragende Kultur- und Sozialprojekt ist eine Bereicherung für Idar-Oberstein und weit darüber hinaus“, betonte Schweitzer, der die „Musical-Kids“ und ihre „Teamer“ zu einem Besuch im Landtag und in der Staatskanzlei einlud. Umgekehrt erhielt Schweitzer eine Einladung zum Besuch einer der Aufführungen im Stadttheater in diesem Herbst: „Am besten in eine der Schulaufführung – dann ist die Atmosphäre atemberaubend, wenn Kinder für Kinder spielen“, empfahl Kerstin Kornetzky.

Aber die Leiterin hatte auch Grund zur Klage: „Die Kolleginnen im Referendariat werden leider nicht immer freigestellt für Aufführungen und Proben, müssen dann extra Urlaub nehmen.“ Das hörte der Ministerpräsident auf seiner Ehrenamtsreise gar nicht gerne: „Schicken Sie mir das mal.“ Denn er weiß und predigt das auch immer wieder vor Wirtschaftsvertretern: „Wer im Ehrenamt aktiv ist, ist auch im Beruf besser“ – das gelte längst nicht nur für Angehörige der Feuerwehr. Angesichts des grassierenden Fachkräftemangels in Deutschland gebe es einfach „nichts Besseres als engagierte Leute im Betrieb“.