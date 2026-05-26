Heißes Idar-Oberstein
Museumsfest trotzt Hitze und begeistert Besucher
Angesichts der ohnehin schon vorherrschenden Hitze war der Dienst am Grillstand kein Zuckerschlecken. Doch hiesige "Bräter" sind
Angesichts der ohnehin schon vorherrschenden Hitze war der Dienst am Grillstand kein Zuckerschlecken. Doch hiesige "Bräter" sind eisern und sorgten für Delikatessen vom Rost.
Leonhard Stibitz

Gluthitze – doch das Museumsfest blieb lebendig: Schattige Nischen, ein neuer Eventraum und Live‑Musik hielten die Stimmung. Bastelaktionen, Tombola und überraschende Fundstücke zogen Groß und Klein an.

Lesezeit 2 Minuten
Der Erfolg eines Festes, das im Freien stattfinden soll, steht und fällt mit dem Wetter. Niederschlag ist natürlich eine Katastrophe für den Besucherzufluss, aber auch Hitze ist nicht optimal. Bereits zu Beginn des Museumsfestes am Deutschen Edelsteinmuseum stieg die Temperatur auf circa 30 Grad.

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