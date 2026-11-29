Dank an Leihgeber und Förderer Museumsabend in Idar-Oberstein setzt neue Akzente Kurt Knaudt 29.11.2026, 11:31 Uhr

i Sie tragen zum Erfolg des Edelsteinmuseums bei (von links): die langjährige Leiterin Anette Fuhr, Harald Schwardt, der Vorsitzende des Fördervereins, der Aufsichtsratsvorsitzende Dieter Hahn, die neue Leiterin Beate Nicodemus, der Vorstandsvorsitzende Jörg Lindemann und der Vorsitzende des Kuratoriums, Achim Grimm. Fotostudio Hosser. HOSSER

Neue Leitung, neue Akzente: Beate Nikodemus bringt Ruhe ins Edelsteinmuseum. Im Frühjahr startet die Opal-Schau, Sponsoren unterstützen die Fassadensanierung – beim Museumsabend dominierten Dank und Aufbruch.

Der alljährliche Museumsabend ist für Dieter Hahn, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Stiftung Deutsches Edelsteinmuseum, ein geradezu heiliger Pflichttermin. Das zeigte sich diesmal daran, dass er ebenso wie der Vorstandsvorsitzende Jörg Lindemann darauf verzichtete, das zeitgleich laufende Spiel des FC Bayern München gegen den 1.







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