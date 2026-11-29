Neue Leitung, neue Akzente: Beate Nikodemus bringt Ruhe ins Edelsteinmuseum. Im Frühjahr startet die Opal-Schau, Sponsoren unterstützen die Fassadensanierung – beim Museumsabend dominierten Dank und Aufbruch.
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Der alljährliche Museumsabend ist für Dieter Hahn, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Stiftung Deutsches Edelsteinmuseum, ein geradezu heiliger Pflichttermin. Das zeigte sich diesmal daran, dass er ebenso wie der Vorstandsvorsitzende Jörg Lindemann darauf verzichtete, das zeitgleich laufende Spiel des FC Bayern München gegen den 1.