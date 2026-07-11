Sylvia Wittmann ist wütend
Müll in Oberstein: Wird die dramatische Lage ignoriert?
Obersteins Dreckecken... Eine unendliche Geschichte, sagt Sylvia Wittmann.
Obersteins Dreckecken... Eine unendliche Geschichte, sagt Sylvia Wittmann.
Sylvia Wittmann

Ist Oberstein die Mülltonne der Stadt Idar-Oberstein? Ladenbesitzerin Sylvia Wittmann sieht das so und fordert die Verantwortlichen auf, endlich konsequent zu reagieren.   

Lesezeit 2 Minuten
Müll, wohin das Auge blickt… Wieder einmal flammt ein zermürbendes Dauerbrenner-Thema im Stadtteil Oberstein auf. Sylvia Wittmann, die dort seit 35 Jahren einen Secondhand-Laden betreibt und bereits mehrfach – auch mit konstruktiven Ansätzen – auf die Problematik hingewiesen hat, fragt: „Was stimmt eigentlich nicht mit den Verantwortlichen in unserer Stadt?
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