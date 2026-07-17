Die Müll-Problematik in Idar-Oberstein: Die Stadtverwaltung Idar-Oberstein wehrt sich gegen Kritik von Anwohnern und verweist auf Zuständigkeiten der Kreisverwaltung Birkenfeld. Dort gehen regelmäßig Beschwerden ein.
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Illegale Ablagerung von Abfällen, egal ob im öffentlichen Raum oder irgendwo auf Feld und Flur, beschäftigen den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises Birkenfeld täglich. Grundsätzlich bestehe in dieser Hinsicht eine gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Idar-Oberstein und dem AWB und der unteren Abfallbehörde des Landkreises, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.