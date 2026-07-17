AWB im Kreis Birkenfeld Müll in Oberstein: Kriminelle Energie bei Verursachern? Vera Müller 17.07.2026, 11:28 Uhr

i Der AWB des Kreises Birkenfeld wird regelmäßig mit Beschwerden in Sachen Müll konfrontiert. Die Verusacher sind oft schwer zu ermitteln. Christoph Reichwein. picture alliance/dpa

Die Müll-Problematik in Idar-Oberstein: Die Stadtverwaltung Idar-Oberstein wehrt sich gegen Kritik von Anwohnern und verweist auf Zuständigkeiten der Kreisverwaltung Birkenfeld. Dort gehen regelmäßig Beschwerden ein.

Illegale Ablagerung von Abfällen, egal ob im öffentlichen Raum oder irgendwo auf Feld und Flur, beschäftigen den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises Birkenfeld täglich. Grundsätzlich bestehe in dieser Hinsicht eine gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Idar-Oberstein und dem AWB und der unteren Abfallbehörde des Landkreises, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.







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