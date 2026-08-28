Wirtschaft in der Krise?
Müll gibt es immer – nur muss er auch abgeholt werden
Im Abfallwirtschaftszentrum Reibertsbach hat man zuletzt neue Schüttboxen für die unterschiedlichen Müllsorten gebaut.
Im Abfallwirtschaftszentrum Reibertsbach hat man zuletzt neue Schüttboxen für die unterschiedlichen Müllsorten gebaut.
Tim Schmitt

Müll gibt es immer – und so gilt die Entsorgungsbranche durchaus als krisenfest. Doch auch in diesem Metier herrscht Preisdruck und Konkurrenz. Willi Strumm Entsorgung in Baumholder hat zuletzt Millionen investiert – und bildet jetzt auch aus.

Lesezeit 4 Minuten
Die orangefarbenen Müllwagen mit dem Aufdruck „Willi Strumm“ sind den Bürgern kreisweit ein Begriff. Das in Baumholder beheimatete Entsorgungsunternehmen ist für die Abfuhr von Altpapier und gelben Säcken zuständig. Zweites wichtiges Standbein neben den Kommunalaufträgen sind Privatkunden, deren Abfall man entsorgt.
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