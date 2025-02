Forstetat in Rückweiler Morsche Pappeln sorgen für unplanmäßige Mehrkosten 12.02.2025, 17:00 Uhr

i Entlang der Kreisstraße 61 gegenüber des Hahnweilerer Friedhofs sind Anfang Januar bei einem Windwurf mehrere Bäume in Richtung der Straße umgefallen. In Zusammenarbeit mit dem Forst wird nun an dem Niederwaldstück zwischen Autobahn und K61 ein Sicherheitsstreifen von acht bis zehn Metern gefällt. Benjamin Werle

Unplanmäßige Verkehrssicherungsarbeiten belasten den Rückweilerer Forstetat zusätzlich. Försterin Marleen Eickhoff plant den Ausbau eines Maschinenwegs bis nach Berglangenbach, um dort künftig 170 Jahre alten Buchen einschlagen zu können.

Erstmals trug Marleen Eickhoff die Rahmendaten des Forstetats in der Sitzung des Gemeinderats in Rückweiler vor. Eickhoff, als Försterin for future noch in der Ausbildung, hat die Betreuung der Reviere in der VG Baumholder übernommen, und sie stellte den Ratsmitgliedern im Feuerwehrgerätehaus in Rückweiler nun in einer umfassenden Präsentation die anstehenden Maßnahmen im 60 Hektar großen Gemeindewald vor.

