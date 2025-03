18. März 1945: Die Schlacht in den Ardennen war geschlagen – und ging aus deutscher Sicht verloren. Die Panzer hatten keinen Treibstoff mehr und die Artillerie keine Munition. Die Truppe war ausgebrannt, die Reserven endgültig verbraucht.

Die zerschlagenen Trümmer der drei Armeegruppen der Generäle Sepp Dietrich, Hasso von Mannteufel und Erich Brandenberger zogen sich mühsam auf die Reichsgrenzen zurück. Begonnen hatte alles am 26. Dezember 1944, und nach anfänglichen Erfolgen über die völlig überraschten Amerikaner endete die Offensive zum Jahresbeginn 1945 im Desaster für die Wehrmacht. Das Wetter klarte auf, und dem anschließenden massiven alliierten Luftwaffeneinsatz hatten die Deutschen nichts mehr entgegenzusetzen.

Anfang Februar standen die deutschen Armeen, oder was von ihnen übrig geblieben war, wieder an ihrem Ausgangspunkt an der Grenze zu Belgien in der Nordeifel und Luxemburg. Im weiteren Verlauf durchbrachen die US-Amerikaner nach dem entsetzlichen November-Gemetzel im Hürtgenwald die Rurfront, eroberten die Trümmerwüsten von Düren und Jülich und drangen in die Kölner Bucht ein.

US-Einheiten rücken am 13. März in den Hunsrück vor

Der linksrheinische Teil von Köln fiel am 5. März im Laufe der Operation „Lumberjack“. Teile der 3. US-Armee, unter ihrem exzentrischen General George Smith Patton wandten sich nun nach Süden, um die Mosel zu überqueren, den Hunsrück aufzurollen, um sich mit den von der Saar her kommenden anderen Truppenteilen der 3. Armee an der Nahe zu vereinigen.

Am 13. März nahm das 317. US-Infanterieregiment den Ort Greimerath im westlichen Hunsrück ein. Am gleichen Tag schreibt Joseph Goebbels in sein Tagebuch: „...Mittags werde ich von Gauleiter Simon angerufen. Es habe sich ein gewisser Gegensatz zwischen der Bevölkerung und der Wehrmacht herausgestellt… Es stimmt, daß die Bauern nach Möglichkeit ihre Dörfer unbeschädigt halten wollen und an einer Durchführung des Kampfes gerade auf ihrem Heimatboden kein gesteigertes Interesse haben… Auch macht Simon mich darauf aufmerksam, daß die Bevölkerung im Westen außerordentlich kriegsmüde sei...“

i Diese Bunkerruine in der Nähe der Straße nach Gösenroth gehörte zur "Luftverteidigungszone West". Nach dem Krieg wurde der Bunker gesprengt. Heiko Theobald

Im Verlaufe der Operation „Undertone“ überquerten die Amerikaner nun die Mosel bei Cochem und Zell, am 15. März standen ihre Panzerspitzen in Simmern, tagsdrauf westlich von Bad Kreuznach. Am 17. März erging ein Befehl an die deutsche 7. Armee, sich bis südlich der Nahe zurückzuziehen und am Glan eine neue Front aufzubauen, was mit dem Zusammenbruch der bislang hartnäckigen deutschen Abwehr zwischen Hermeskeil und Weiskirchen einherging.

Am Abend des 17. März stand die Hauptkampflinie auf dem Idarwaldkamm Laufersweiler – Dickenschied – Soonwald. Die weiter vorrückende, von Jagdbombern begleitete Panzerspitze wurde am 18. März um den Lichtenkopf bei Schlierschied und in Rhaunen in hinhaltende Rückzugsgefechte verwickelt.

Was die Großmutter erzählte

Meine Großmutter erzählte: „In der Nacht auf den 17. März erlebten wir den Rückzug. Von Büchenbeuren her Richtung Kirn strömten die deutschen Truppen an unserem Haus vorbei. Zu Fuß, mit Pferdefuhrwerken, Fahrrädern und klapprigen Lastautos. An Schlaf war nicht zu denken. Einige Offiziere in Frauenbegleitung hatten es sich vorher schon in der Wirtsstube bequem gemacht, tranken unseren Weinvorrat leer, rauchten Zigarren und ließen fortwährend das Radio laufen, um im Wehrmachtsbericht zu hören, wo der Ami stand. Dann machten sie sich davon, ohne zu bezahlen.

i Dieses Nachrichtenblatt wurde am 19. März 1945 von den Amerikanern an die Zivilbevölkerung verteilt. Willi Geiger

Danach kamen die Jabos, eine Bombe fiel auf die Treppe des Nachbarhauses, während wir im Keller hockten. Sie schossen mit MG in die Dächer und Hausfassaden, warfen Bomben in den Wartenberg und auf das RAD-Lager an der Stipshausener Straße. Plötzlich hieß es, morgen käme der Ami, und wir sollen uns in Sicherheit bringen, es seien SS-Einheiten im Ort, die wollten noch kämpfen. Wohin sollten wir gehen? Schließlich fanden wir in den Schieferstollen im Näsbachtal Unterschlupf für die Nacht und warteten schlaflos und durchfroren den nächsten Tag ab. Unser kriegsgefangener Franzose blieb im Haus und versorgte das Vieh. Er meinte, die Amis würden ihm ja nichts tun.“

Nachhuteinheiten der 352. Volksgrenadierdivision sowie der 6. SS-Gebirgsdivision gruben sich auf dem Wartenberg, dem Humesberg sowie auf der „Burgunder Höhe“ nördlich des RAD-Lagers ein. Weiterhin besetzt waren die auf den nördlichen Höhen gelegenen Flakbunker. Bei Herannahen der US-Panzerspitze am Morgen des 18. März von Gösenroth her wurden diese vorgeschobenen Stellungen jedoch rasch aufgegeben und der Widerstand in den Ort selbst verlagert.

Gefecht selbst war nur von kurzer Dauer

Das Kriegstagebuch der 11. US-Panzerarmee erwähnt kurz diese Episode: „... um 6:55 Uhr Gösenroth erreicht, verbissener Kampf beim Vormarsch auf Rhaunen, abziehende Feindkolonne eingeholt und vernichtet, 100 Deutsche gefangengenommen.“

Das Gefecht selbst war wohl von kurzer Dauer. An der Panzersperre am Ortsausgang nach Weitersbach nahm ein deutsches Sturmgeschütz die amerikanischen Panzer auf der Gösenrother Straße unter Feuer, gleichzeitig schossen deutsche MG vom Wartenberg und vom „Brande Rech“ her. Die Amerikaner erwiderten das Feuer und schossen mit Panzergranaten in den Wartenberg und am Ortsausgang eine Scheune in Brand, dabei wurden auch einige Wohnhäuser schwer beschädigt. Vier deutsche Soldaten starben, sie wurden auf dem örtlichen Friedhof beerdigt, zwei wurden später umgebettet.

Die Großmutter erzählte: „Wir trauten uns nicht aus den Stollen heraus. Zum Dorf hin hörten wir Schüsse und später Panzergebrumm. Auf einmal kam die Frau Lanzerath herbeigelaufen und berichtete: ,Kinnt ruhisch hemmkomme, die Ami schenke de Kinn Kaugummi.’ Immer noch vorsichtig verließen wir das Näsbachtal Richtung Ortsausgang nach Bundenbach. Inzwischen lagerten die Amis auf der großen Wiese gegenüber dem Forstamt. Sie taten uns nichts. Da haben die Kinder ihre ersten Schwarzen gesehen. Ich kannte schon welche, nach dem Ersten Weltkrieg waren sie ja schon mal da. Kurz darauf zogen die Amerikaner weiter nach Süden auf der Straße nach Sulzbach.

Zu Hause war nicht viel kaputt gegangen, außer ein paar zerborstene Fensterscheiben, zerschossener Dachschiefer, und eine der vorderen Türen war durch Beschuss beschädigt. Die Haustüre war auf, und in der Wirtsstube standen einige halbleer getrunkene Weinflaschen. Auf dem Boden lag ein amerikanischer Stahlhelm. Die hatten es wohl eilig. Im Gebälk der Scheune haben wir später noch ein paar Granatsplitter gefunden, die dort steckengeblieben waren, nachdem sie das Dach durchschlagen hatten. Das war alles. Dann war der Spuk für uns zum Glück vorbei.“

Als General Patton in den Rhein urinierte

Die 3. US-Armee marschierte weiter zur Nahe, drang ins Nordpfälzer Bergland vor und setzte bei Oppenheim und Nierstein über den Rhein. Der Befreier des Hunsrücks, General George Smith Patton, jedoch war etwas neidisch auf die Eroberung der Rheinbrücke von Remagen, ein paar Wochen vorher, die nicht durch seine Armee erfolgt war. Er wollte dem etwas Ruhmvolles entgegensetzen – so soll er dort beim Übersetzen in den Rhein uriniert haben...

Weniger ruhmvoll war des Generals Ende: Er starb im Dezember 1945 in einer Heidelberger Klinik an den Folgen eines Autounfalls in Mannheim. So ruht er auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof Sandweiler in Luxemburg inmitten seiner Soldaten, wovon viele bei den Kämpfen von September 1944 bis Mai 1945 in Deutschland umkamen.

Ganz in der Nähe gibt es auch ein deutsches Pendant dazu, sehr von würdevoller Zurückhaltung geprägt – aber bestimmt nicht weniger eindrucksvoll. Diese Gräber mahnen uns zum Frieden und zur Verständigung zwischen den Völkern, gerade heute, wo die Hyänen des Krieges wieder ihr Geheul anstimmen.

Meine Großmutter hieß Elisabeth Klein und betrieb mit ihrem Ehemann eine Land- und Gastwirtschaft in der Hauptstraße in Rhaunen. Sie lebte von 1897 bis 1986. Sie hat mir sehr viel erzählt von ihren Erfahrungen und das waren nicht wenige. In ihrem Haus lebe ich heute noch mit meiner Frau, es wurde 1807 unter französischer Herrschaft als Postkutschenstation erbaut.