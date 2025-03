Mordswein trifft auf Killerschokolade

Visit Baumholder richtet im Juni das nächste kulturelle Schmankerl an: Moderatorin Alexa Christ wird zu einer zweiten Krimilesung in den Goldenen Engel kommen. Diesmal mit „Mordswein trifft Killerschokolade“. Anmeldungen sind ab Donnerstag möglich.

Baumholder wird im Juni zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Abends für Genießer und Krimifans gleichermaßen: Am Freitag, 20. Juni, lädt Visit Baumholder zur Veranstaltung „Mordswein trifft Killerschokolade“ in den Goldenen Engel ein. Moderatorin Alexa Christ wird dann ab 19 Uhr erneut spannende Kriminalgeschichten präsentieren, Einlass ist bereits um 18 Uhr. Karten sind ab Donnerstag, 6. März, für 20 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Wein und Schokolade – eine verführerische Kombination, die seit Jahrhunderten für Hochgenuss steht. Doch was, wenn sich hinter der süßen Fassade dunkle Geheimnisse verbergen? Was, wenn ein edler Tropfen zu viel getrunken wird oder eine Praline nicht nur nach Cointreau, sondern auch nach Gift schmeckt? Diese Fragen stellt sich Moderatorin und Synchronsprecherin Alexa Christ in ihrem süß-herben Programm, das Genuss mit einer Prise Nervenkitzel verbindet.

Mehr als eine Weinprobe mit Geschichten

„Mordswein trifft Killerschokolade“ soll mehr als eine Lesung sein, mehr als eine Weinprobe und mehr als eine einfache Krimi-Veranstaltung, erklärt Mitorganisator Michael Schug von Visit Baumholder. „Es ist ein Erlebnis für alle Sinne“, verspricht er. Alexa Christ ist eine Meisterin der Sprache. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme entführt sie die Zuhörer in Geschichten, die von Leidenschaft, Verbrechen und tödlichen Genüssen handeln. Sie erzählt von mörderischen Affekttaten im Weinkeller, von Pralinen liebenden Giftmischern und von scheinbar harmlosen Tassen heißer Schokolade, die tödliche Geheimnisse bergen.

Dass Schokolade nicht nur süß, sondern auch gefährlich sein kann, beweisen die Geschichten von Alexa Christ. Was passiert, wenn eine Tasse heiße Schokolade nicht nur wärmt, sondern auch Vergeltung bedeutet? Oder, wenn ein romantischer Abend mit Wein und Pralinen eine unerwartete Wendung nimmt? Die Antworten darauf gibt es am 20. Juni im Goldenen Engel.

Ausgewählte Tropfen

Zu den spannenden Geschichten werden edle erneut Weine gereicht, die die Atmosphäre perfekt ergänzen. Ein ausgewähltes Weingut stellt dabei die passenden Tropfen bereit – vom samtigen Rotwein bis zum fruchtigen Weißwein. Jeder Wein ist sorgfältig ausgewählt, um den Geschmack der Schokolade und die Stimmung der Erzählungen zu unterstreichen. Damit das Zusammenspiel von Spannung und Genuss passt, sorgt das Blumen- und Geschenkhaus Giszas für eine exquisite Auswahl an Wajos-Pralinen. Diese handgefertigten Köstlichkeiten, verfeinert mit edlen Spirituosen wie Cointreau, runden das Geschmackserlebnis ab.

„Die Begeisterung Alexa Christs für Literatur, Krimi und Genuss ist in jeder ihrer Erzählungen spürbar“, betont Schug. Die Synchronsprecherin bringt ihre eigenen literarischen Favoriten mit, kombiniert klassische Kriminalgeschichten mit humorvollen Anekdoten und sorgt so für einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend. Den Rahmen für die Veranstaltung bietet dabei das Kulturzentrum Goldener Engel.

Karten gibt es ab Donnerstag, 6. März, zum Preis von 20 Euro. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen. Die Karten sind bei allen Vorverkaufstellen von Ticket Regional, in der VG-Verwaltung in Baumholder sowie im Internet unter www.ticket-regional.de erhältlich.