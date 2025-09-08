Die Tage werden kürzer, das Wetter schwächelt: Lust auf einen schönen Schmöker, der vor allem Idar-Oberstein viel Spaß machen wird? Immerhin geht es um einen Mord an der Felsenkirche.

Herbstzeit ist Lesezeit. Wer Lust auf einen Krimi mit reichlich Lokalkolorit hat, sollte sich den Hunsrück-Krimi „Mord an der Felsenkirche“ (bei Tolino Media veröffentlicht) mal genauer anschauen. Autorin Brigitte Späth glänzt mit reichlich Insiderwissen, das Idar-Oberstein betrifft. Und offenbar liest sie sehr genau unsere Zeitung: Vieles, das dort Thema ist, findet sich auch im Buch. Späth lebt seit 2014 in Idar-Oberstein. „Mord an der Felsenkirche“ ist ihre dritte Veröffentlichung.

i Brigitte Späth lebt in Enzweiler. Pullig

Zum Inhalt: Da steckt wieder jemand seine Nase in fremde Angelegenheiten, und prompt passiert ein Mord … Der angesehene Journalist Harald Fichtel wird brutal ermordet – sein Leichnam wird an der Felsenkirche aufgefunden, dem Wahrzeichen Idar-Obersteins. Die Welt seiner Kollegin Marie Gottlieb gerät deswegen völlig aus den Fugen. Während die Ermittlungen der Kriminalpolizei voranschreiten, stößt Marie auf einen Schuldschein, der ihren toten Kollegen mit dem Zockermilieu verbindet. Marie stellt Nachforschungen an und gerät mit ihrer Tochter in tödliche Gefahr: Aus ihrer Vergangenheit schlägt auch ein Stalker wieder zu, obwohl er verurteilt im Gefängnis sitzen sollte … „Mord an der Felsenkirche“ ist ein Folgeband des Kurzromans „Schatten der Kindheit“, der im März 2021 erschienen ist. Beide Bände sind dennoch unabhängig lesbar. Ihre erste eigene Veröffentlichung, eine abwechslungsreiche Kurzgeschichtensammlung mit dem Titel „Kalowskys falsches Spiel“, erschien 2020. Der neue Hunsrück-Krimi ist im deutschen Buchhandel bestellbar sowie bei Thalia, Hugendubel, Bü cher.de, eBook.de und Amazon. Auch in den Bibliotheken.

Neue Geschichte im Kopf

Späth berichtet: „Warum ich schreibe, hängt wohl eng mit dem zusammen, was ich im Leben erfahren habe und erfahre. Ich verarbeite teilweise das Erlebte in einer fiktiven Geschichte, und kann dann besser damit abschließen. Es hilft mir, mein Seelenleben gesund zu halten. Das gedruckte Buch in Händen zu halten, belohnt mich für die Mühe, die das Schreiben mit sich bringt.“ Späth wohnt mit ihrem Mann in Enzweiler und genießt dort die Ruhe, die nötig ist, um ein Buch fertigzustellen. Gleichzeitig nutzt sie die Nähe zur Innenstadt, „wenn ich Gesellschaft brauche und unter Menschen will. Enzweiler ähnelt sehr der Ortschaft, in der ich in Hessen aufgewachsen bin. Nur eben sind da keine Berge um herum.“

Nach der Veröffentlichung ist vor der Veröffentlichung: „Mir schwirrt eine neue Geschichte im Kopf herum, bei der es ums Thema Erben, Leihmutterschaft und Hundediebstahl geht“, erzählt sie.