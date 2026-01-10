Medizin im Hunsrück: Morbacher Ärztezentrum: Gemeinde geht neue Wege
Medizin im Hunsrück
Morbacher Ärztezentrum: Gemeinde geht neue Wege
Erstmals nimmt in Morbach ein Medizinisches Versorgungszentrum seinen Betrieb auf. Der Weg dorthin war weit, stellt aber die Versorgung im Hunsrück sicher.
Lesezeit 3 Minuten
Den Ärztemangel im ländlichen Raum bremsen und selbst Angebote schaffen: Diese Strategie verfolgt die Einheitsgemeinde Morbach bereits seit rund zehn Jahren. Als damaliger Bürgermeister der Einheitsgemeinde machte sich der heutige Landrat Andreas Hackethal dafür stark, ein Ärztehaus zu bauen.