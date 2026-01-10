Medizin im Hunsrück Morbacher Ärztezentrum: Gemeinde geht neue Wege 10.01.2026, 10:00 Uhr

i Landrat Andreas Hackethal (von links), Ulrike Schnell und Heike Ostermeier von der ctt, Beigeordneter Dieter Thömmes, Dr. Folker Musial, Dr. Birgit Musial und Dr. Thorsten Dilk bei der Eröffnung. Landrat Andreas Hackethal, Ulrike Schnell und Heike Ostermeier von der ctt, Beigeordneter Dietmar Thömmes, Dr. Folker Musial, Dr. Birgit Musial und Dr. Thorsten Dilk feiern die Eröffnung. Hans-Peter Linz/TV

Erstmals nimmt in Morbach ein Medizinisches Versorgungszentrum seinen Betrieb auf. Der Weg dorthin war weit, stellt aber die Versorgung im Hunsrück sicher.

Den Ärztemangel im ländlichen Raum bremsen und selbst Angebote schaffen: Diese Strategie verfolgt die Einheitsgemeinde Morbach bereits seit rund zehn Jahren. Als damaliger Bürgermeister der Einheitsgemeinde machte sich der heutige Landrat Andreas Hackethal dafür stark, ein Ärztehaus zu bauen.







