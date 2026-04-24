Versammlung am Erbeskopf Morbach will Teil der Nationalpark-Region werden Stefan Conradt 24.04.2026, 17:00 Uhr

i In der Einheitsgemeinde Morbach spielt die industrielle Holzverarbeitung seit jeher eine wichtige Rolle. Das war auch der Hauptgrund, dass sich die Hunsrückmetropole einst gegen die Ausweisung des Schutzgebiets im nahen Hochwald aussprach. Nun hat sich die Stimmung offenbar gedreht. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

In der Nationalparkregion kann man sich noch gut erinnern, wie die Morbacher Holzindustrie versucht hat, die Gründung des Schutzgebiets im Hunsrück-Hochwald vor elf Jahren zu verhindern. Nun hat sich die Stimmung in der Gemeinde offenbar gedreht.

Das ist – gelinde gesagt – eine Überraschung: Die Einheitsgemeinde Morbach hat Interesse bekundet, doch noch Teil der Nationalparkregion zu werden. Der neue Morbacher Bürgermeister Arianit Besiri hatte bei Harald Egidi, dem Leiter des Nationalparkamtes, und beim Vorsitzenden der Kommunalen Nationalparkversammlung (KNPV), Hans-Joachim Billert, vorgefühlt, was die beiden in der Versammlung diese Woche im Hunsrückhaus am Erbeskopf öffentlich ...







Artikel teilen

Artikel teilen