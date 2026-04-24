In der Nationalparkregion kann man sich noch gut erinnern, wie die Morbacher Holzindustrie versucht hat, die Gründung des Schutzgebiets im Hunsrück-Hochwald vor elf Jahren zu verhindern. Nun hat sich die Stimmung in der Gemeinde offenbar gedreht.
Lesezeit 3 Minuten
Das ist – gelinde gesagt – eine Überraschung: Die Einheitsgemeinde Morbach hat Interesse bekundet, doch noch Teil der Nationalparkregion zu werden. Der neue Morbacher Bürgermeister Arianit Besiri hatte bei Harald Egidi, dem Leiter des Nationalparkamtes, und beim Vorsitzenden der Kommunalen Nationalparkversammlung (KNPV), Hans-Joachim Billert, vorgefühlt, was die beiden in der Versammlung diese Woche im Hunsrückhaus am Erbeskopf öffentlich ...