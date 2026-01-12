Große Investitionen Morbach setzt 2026 auf Bildung, Infrastruktur und Sport Christoph Strouvelle 12.01.2026, 10:00 Uhr

i Der Weiperather Kindergarten soll in diesem Jahr energetisch saniert und vergrößert werden. Foto: Christoph Strouvelle Christoph Strouvelle

Im Haushaltsjahr 2026 investiert Morbach rund 8,5 Millionen Euro und plant große Bauprojekte. Ziel ist es, wichtige Einrichtungen zu modernisieren und zukunftsfähig zu gestalten. Was genau geplant ist.

Wohl wenige Kommunen in der Region sind finanziell so gut aufgestellt wie die Gemeinde Morbach. Das wurde auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bei den Beratungen für das kommende Haushaltsjahr deutlich. Die Gemeinde verfügt über ein Haushaltsvolumen von mehr als 50 Millionen Euro, einen Schuldenstand von lediglich 444.







