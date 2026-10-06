Im Alter von närrischen elf Jahren startete Monika Dalheimer ihre Laufbahn bei der Idarer-Karneval-Gesellschaft: Mittlerweile ist sie nicht mehr wegzudenken.
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Eine Fastnachtskarriere, die mit elf Jahren beginnt, ist schon etwas Besonderes: Immerhin ist elf die närrische Zahl. Genau so alt war Monika Dalheimer, als sie bei der Idarer-Karneval-Gesellschaft (IKG) mit dem Tanzen anfing. Das ist nun schon einige Zeit her – mittlerweile betreut sie die Garde und hat unzählige Kostüme genäht.