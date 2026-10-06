Unsere guten Seelen
Monika Dalheimer näht und coacht mit Herzblut
Monika Dalheimer (rechter Bildrand) gemeinsam mit den Gardetänzerinnen und Trainerin Sandra Pape (linker Bildrand)
Monika Dalheimer (rechter Bildrand) gemeinsam mit den Gardetänzerinnen und Trainerin Sandra Pape (linker Bildrand)
IKG

Im Alter von närrischen elf Jahren startete Monika Dalheimer ihre Laufbahn bei der Idarer-Karneval-Gesellschaft: Mittlerweile ist sie nicht mehr wegzudenken.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Fastnachtskarriere, die mit elf Jahren beginnt, ist schon etwas Besonderes: Immerhin ist elf die närrische Zahl. Genau so alt war Monika Dalheimer, als sie bei der Idarer-Karneval-Gesellschaft (IKG) mit dem Tanzen anfing. Das ist nun schon einige Zeit her – mittlerweile betreut sie die Garde und hat unzählige Kostüme genäht.
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