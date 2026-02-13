„Roarer Weiberkracher“: Möbel aus den Siebzigern in der Markthalle
Stimmung top, aber der Besuch hätte besser sein können. Ob es einen achten Weiberkracher in Veitsrodt geben wird, ist deshalb fraglich.
Mal war es die Lampe aus den 70ern, mal Neil Diamonds „Sweet Caroline“ und auch Wolfgang Petry oder Pur fehlten nicht mit ihren Hits, die jeder mitsingen kann: Musik vom Hunsrück-DJ animierte am Fetten Donnerstag in der Markthalle in Veitsrodt zum Tanzen.