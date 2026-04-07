Projekt in Idar-Oberstein Modernes Wohnen und Gewerbe direkt an der B41 Vera Müller 07.04.2026, 18:19 Uhr

i Kein Schandfleck mehr, sondern modern und funktional. So könnte der Bereich bald aussehen. Die auf dem Foto gezeigten Visualisierungen auf eBay-Kleinanzeigen dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Der finale Ausbau kann sich im Zuge der weiteren Planung noch ändern, betont Hayta. Onur Hayta

Noch steht Onur Hayta ganz am Anfang: Er plant einen multifunktionalen Komplex mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten direkt am Obersteiner Ortseingang an der B41. Der junge Mann sieht Potenzial für Wohnen und Gewerbe.

Sieht das schön und einladend aus, wenn man durch den Tunnel Richtung Oberstein und über die Naheüberbauung fährt? Eher nicht. Und da kommt Onur Hayta ins Spiel: Er möchte die Visitenkarte der Stadt in diesem Bereich schöner und einladender machen.Der 28-Jährige hat einen Malerbetrieb in Kirn und setzt bereits seit einigen Jahren Akzente in Idar-Oberstein.







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