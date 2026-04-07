Noch steht Onur Hayta ganz am Anfang: Er plant einen multifunktionalen Komplex mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten direkt am Obersteiner Ortseingang an der B41. Der junge Mann sieht Potenzial für Wohnen und Gewerbe.
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Sieht das schön und einladend aus, wenn man durch den Tunnel Richtung Oberstein und über die Naheüberbauung fährt? Eher nicht. Und da kommt Onur Hayta ins Spiel: Er möchte die Visitenkarte der Stadt in diesem Bereich schöner und einladender machen.Der 28-Jährige hat einen Malerbetrieb in Kirn und setzt bereits seit einigen Jahren Akzente in Idar-Oberstein.