Projekt in Idar-Oberstein
Modernes Wohnen und Gewerbe direkt an der B41
Kein Schandfleck mehr, sondern modern und funktional. So könnte der Bereich bald aussehen. Die auf dem Foto gezeigten Visualisie
Kein Schandfleck mehr, sondern modern und funktional. So könnte der Bereich bald aussehen. Die auf dem Foto gezeigten Visualisierungen auf eBay-Kleinanzeigen dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Der finale Ausbau kann sich im Zuge der weiteren Planung noch ändern, betont Hayta.
Onur Hayta

Noch steht Onur Hayta ganz am Anfang: Er plant einen multifunktionalen Komplex mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten direkt am Obersteiner Ortseingang an der B41. Der junge Mann sieht Potenzial für Wohnen und Gewerbe. 

Lesezeit 1 Minute
Sieht das schön und einladend aus, wenn man durch den Tunnel Richtung Oberstein und über die Naheüberbauung fährt? Eher nicht. Und da kommt Onur Hayta ins Spiel: Er möchte die Visitenkarte der Stadt in diesem Bereich schöner und einladender machen.Der 28-Jährige hat einen Malerbetrieb in Kirn und setzt bereits seit einigen Jahren Akzente in Idar-Oberstein.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren