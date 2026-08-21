Was Patienten wissen müssen Mobile Arztpraxis kommt nach Idar-Oberstein Vera Müller 21.08.2026, 09:29 Uhr

i Die Mobile Arztpraxis der KV RLP kommt zunächst für drei Monate einmal pro Woche auf den Parkplatz der Stadtverwaltung Idar-Oberstein. KV RLP/Stadtverwaltung Idar-Oberstein. KV RLP

Nach dem Aus für die ehemalige Praxis Michael in Graf suchen viele Patienten einen Hausarzt. Die Problematik soll schon ab dem 27. August durch den Einsatz der Mobilen Arztpraxis kompensiert werden.

Das ging schnell. Offenbar hat der Einsatz der Obfrau der Kreisärzteschaft, Karoline Hautmann-Strack, die gemeinsam mit dem Idar-Obersteiner OB Frank Frühauf bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz nach Lösungen für die aktuell äußerst problematischen Hausärzte-Situation in Idar-Oberstein gesucht hat, schnell Früchte getragen.







Artikel teilen

Artikel teilen