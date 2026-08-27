Hausärztliche Versorgung
Mobile Arztpraxis erstmals in Idar-Oberstein im Einsatz
Die Mobile Arztpraxis macht aktuell in Idar-Oberstein Station. Vor dem Schiedsamt an der Stadtverwaltung werden Patienten behand
Die Mobile Arztpraxis macht aktuell in Idar-Oberstein Station. Vor dem Schiedsamt an der Stadtverwaltung werden Patienten behandelt.
HOSSER

Um die Hausarzt-Problematik in Idar-Oberstein ein wenig abzumildern, macht die Mobile Arztpraxis erstmals Station in Idar-Oberstein. Patienten erhalten hier ärztliche Hilfe – vor Ort und auch in der Videosprechstunde.

Lesezeit 2 Minuten
Premiere in Idar-Oberstein, und einige Patienten nehmen das Angebot dankend an, wie zu beobachten ist. Zum ersten Mal ist die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) am Donnerstag, 27. August, vor der Stadtverwaltung im Einsatz.
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