Hausärztliche Versorgung Mobile Arztpraxis erstmals in Idar-Oberstein im Einsatz Vera Müller 27.08.2026, 10:37 Uhr

i Die Mobile Arztpraxis macht aktuell in Idar-Oberstein Station. Vor dem Schiedsamt an der Stadtverwaltung werden Patienten behandelt. HOSSER

Um die Hausarzt-Problematik in Idar-Oberstein ein wenig abzumildern, macht die Mobile Arztpraxis erstmals Station in Idar-Oberstein. Patienten erhalten hier ärztliche Hilfe – vor Ort und auch in der Videosprechstunde.

Premiere in Idar-Oberstein, und einige Patienten nehmen das Angebot dankend an, wie zu beobachten ist. Zum ersten Mal ist die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) am Donnerstag, 27. August, vor der Stadtverwaltung im Einsatz.







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