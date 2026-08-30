Wirtschaft und Fortschritt
Mittelstandstag in Idar-Oberstein rückt KI in den Fokus
Am Ende der Veranstaltung wurden acht besonders innovative und für Mitarbeiter attraktive Arbeitgeber ausgezeichnet – aus jedem
Am Ende der Veranstaltung wurden acht besonders innovative und für Mitarbeiter attraktive Arbeitgeber ausgezeichnet – aus jedem der vier Kammerbezirke zwei. Für den Bereich der IHK und der Handelskammer Koblenz waren dies die Bito Lagertechnik Bittmann GmbH mit Sitz in Meisenheim und die ERN Elektrosysteme aus Simmern.
Stefan Conradt

50 Aussteller und 400 Teilnehmer demonstrierten beim Mittelstandstag in Idar-Oberstein die Relevanz von Künstlicher Intelligenz. Außerdem wurden die „Attraktivsten Arbeitgeber Rheinland-Pfalz 2026“ ausgezeichnet.

Lesezeit 2 Minuten
Der rheinland-pfälzische Mittelstandstag in Idar-Oberstein, der erste seit 40 Jahren außerhalb von Mainz, war ein voller Erfolg. Da sind sich die Ausrichter des Wirtschaftsministeriums und der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz einig: Rund 400 Teilnehmer, 50 Aussteller, davon auch einige aus der Region, haben gezeigt, dass das Thema Künstliche Intelligenz (KI) von hoher Relevanz für den Mittelstand ist.
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