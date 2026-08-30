50 Aussteller und 400 Teilnehmer demonstrierten beim Mittelstandstag in Idar-Oberstein die Relevanz von Künstlicher Intelligenz. Außerdem wurden die „Attraktivsten Arbeitgeber Rheinland-Pfalz 2026“ ausgezeichnet.
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Der rheinland-pfälzische Mittelstandstag in Idar-Oberstein, der erste seit 40 Jahren außerhalb von Mainz, war ein voller Erfolg. Da sind sich die Ausrichter des Wirtschaftsministeriums und der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz einig: Rund 400 Teilnehmer, 50 Aussteller, davon auch einige aus der Region, haben gezeigt, dass das Thema Künstliche Intelligenz (KI) von hoher Relevanz für den Mittelstand ist.