Mehr als 12.000 Besucher
Mittelaltermarkt in Freisen zieht positive Bilanz
Das zahlreich angereiste Publikum ist fasziniert von den Darbietungen der Künstler.
Das zahlreich angereiste Publikum ist fasziniert von den Darbietungen der Künstler.
Andrea Brand

Ob mitreißende Musik, verblüffende Gaukelei oder historische Darbietungen – beim Frühlingsmarkt in Freisen kommt jeder Mittelalter-Fan auf seine Kosten. Auch für den kommenden Sommermarkt ist bereits einiges geplant. 

Lesezeit 2 Minuten
Ein Wochenende voller Magie, klirrender Schwerter und lachender Gesichter, liegt hinter dem Mittelaltermarkt in Freisen. Und die Bilanz könnte kaum eindrucksvoller ausfallen. Das Team der MB Historischen Eventplanung, blickt auf einen Besucherstrom von mehr als 12.

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