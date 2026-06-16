Namen in Birkenfeld gewürdigt Mittelalter wurde dank „Gräfin Loretta Schule“ lebendig Thomas Brodbeck 16.06.2026, 15:00 Uhr

i Ein Fest, bei dem alles Spaß hatten: die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler und alle Gäste. Der 15-jährige Fimmy Fröhlich in seiner Ritterrüstung umrahmt von den Lehrerinnen Mariam Schumacher (links) und Anke Schell. Thomas Brodbeck

„Gräfin Loretta Schule“ – diesen Namenszusatz führt die Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Birkenfeld seit einem Jahr. Nun wurde die Namensgebung stilecht mit einem mittelalterlichen Fest gefeiert.

Seit Herbst 2025 trägt die Förderschule Birkenfeld mit dem Schwerpunkt Lernen den Namen der couragierten Gräfin Loretta von Sponheim. Ein wohlgewählter Name, gilt sie doch als historisches Vorbild für Durchsetzungsstärke, da sie sich einst sogar gegen den mächtigen Erzbischof von Trier zur Wehr setzte.







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