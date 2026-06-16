„Gräfin Loretta Schule“ – diesen Namenszusatz führt die Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Birkenfeld seit einem Jahr. Nun wurde die Namensgebung stilecht mit einem mittelalterlichen Fest gefeiert.
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Seit Herbst 2025 trägt die Förderschule Birkenfeld mit dem Schwerpunkt Lernen den Namen der couragierten Gräfin Loretta von Sponheim. Ein wohlgewählter Name, gilt sie doch als historisches Vorbild für Durchsetzungsstärke, da sie sich einst sogar gegen den mächtigen Erzbischof von Trier zur Wehr setzte.