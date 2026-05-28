Baustelle Naheüberbauung Mitte Juni werden die Dehnungsfugen eingebaut Stefan Conradt 28.05.2026, 08:00 Uhr

i Weil schon vor Pfingsten der aktuelle Bauabschnitt auf der Naheüberbauung asphaltiert wurde, hegten Idar-Obersteiner Autofahrer die Hoffnung, dass die Bundesstraße schon früher als geplant freigegeben werden könnte. Dem ist aber nicht so – es gibt noch einiges zu tun. Hosser

Seit Anfang April führt die halbseitige Sperrung der Naheüberbauung immer wieder zu Staus auf den Umleitungs- und Schleichstrecken im Stadtgebiet Idar-Oberstein. Nun ist langsam aber ein Ende in Sicht.

Die Sanierungsarbeiten auf der Naheüberbauung gehen voran. Bereits vor Pfingsten wurde die Asphaltdeckschicht aufgebracht. Bis zur Fertigstellung und damit zur Freigabe werden aber noch einige Wochen vergehen.Die aktuellen Asphaltarbeiten sind Teil der ersten von vier Bauphasen, die im April begonnen wurden.







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