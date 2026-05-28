Seit Anfang April führt die halbseitige Sperrung der Naheüberbauung immer wieder zu Staus auf den Umleitungs- und Schleichstrecken im Stadtgebiet Idar-Oberstein. Nun ist langsam aber ein Ende in Sicht.
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Die Sanierungsarbeiten auf der Naheüberbauung gehen voran. Bereits vor Pfingsten wurde die Asphaltdeckschicht aufgebracht. Bis zur Fertigstellung und damit zur Freigabe werden aber noch einige Wochen vergehen.Die aktuellen Asphaltarbeiten sind Teil der ersten von vier Bauphasen, die im April begonnen wurden.