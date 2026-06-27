Brandserie im Kreis Birkenfeld Mittäter von pyromanischem Feuerwehrmann vor Gericht Günter Schönweiler 27.06.2026, 14:00 Uhr

i Eigentlich ist die Feuerwehr fürs Löschen zuständig - diesen ehemaligen Feuerwehrmann trieb seine Fasziantion vom Feuer aber zu Extremerem. Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

„Faszination Feuer“: Ein ehemaliger Feuerwehrmann aus Baumholder soll mehrere Brände gelegt haben – auch ein Mittäter steht vor Gericht

Am Jugendschöffengericht Idar-Oberstein begann gewissermaßen die nächste juristische Aufarbeitung einer Brandserie, die im Juni 2024 die Feuerwehren im Kreis Birkenfeld über einen längeren Zeitraum in Atem gehalten hatte. Haupttäter war ein im August 2025 vom Landgericht Bad Kreuznach, verurteilter früherer Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Baumholder.







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