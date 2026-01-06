Idar-Obersteinerin verurteilt Mitarbeiterin stahl Achatsteine aus Edelsteinmanufaktur Christine Jäckel 06.01.2026, 14:00 Uhr

Das Kreuznacher Landgericht hat ein Urteil des Amtsgerichts Idar-Oberstein aufgehoben, mit dem eine 65-jährige Idar-Obersteinerin freigesprochen worden war. Sie hatte Achatsteine aus dem Edelsteinbetrieb gestohlen.

Schmucksteine im Wert von etwa 10.000 Euro hatte eine 65-jährige Idar-Obersteinerin, die 2024 bei einem Edelsteine verarbeitenden Betrieb beschäftigt war, mit nach Hause genommen. Nachdem sie in der ersten Instanz vom Amtsgericht Idar-Oberstein vom Vorwurf des Diebstahls freigesprochen worden war, kam das Landgericht Bad Kreuznach zu einem anderen Urteil und verhängte eine Geldstrafe von 2000 Euro gegen sie.







