Geplante Biontech-Schließung Mitarbeiter in Idar-Oberstein hoffen und arbeiten hart Vera Müller 18.05.2026, 16:00 Uhr

i Die Nachricht von der geplanten Biontech-Schließung hat die Mitarbeiter am Standort Idar-Oberstein schwer erschüttert. Dennoch: Die Arbeit geht weiter, und die Hoffnung stirbt zuletzt. Fotostudio Hosser. Hosser

Wie geht es nach der Schicksalsnachricht vor zwei Wochen am Biontech-Standort Idar-Oberstein weiter? Die rund 440 Mitarbeiter leiden und hoffen inständig darauf, dass es weitergeht.

Eine solche Nachricht wie die geplante Biontech-Schließung am Standort Idar-Oberstein bis Ende 2027 verschafft schlaflose Nächte und treibt so manchen in die Verzweiflung: Davon kann auch Sandra Heilfort ein Lied singen. Die 35-Jährige ist stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Unternehmens in Idar-Oberstein und vertritt somit rund 440 Mitarbeiter.







Artikel teilen

Artikel teilen