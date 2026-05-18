Wie geht es nach der Schicksalsnachricht vor zwei Wochen am Biontech-Standort Idar-Oberstein weiter? Die rund 440 Mitarbeiter leiden und hoffen inständig darauf, dass es weitergeht.
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Eine solche Nachricht wie die geplante Biontech-Schließung am Standort Idar-Oberstein bis Ende 2027 verschafft schlaflose Nächte und treibt so manchen in die Verzweiflung: Davon kann auch Sandra Heilfort ein Lied singen. Die 35-Jährige ist stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Unternehmens in Idar-Oberstein und vertritt somit rund 440 Mitarbeiter.