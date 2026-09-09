Spannung, Teamgeist und strahlender Sonnenschein prägten den 18. Birkenfelder Firmenlauf. Bei dem Event ging es nicht nur um Bestzeiten, sondern auch um das Beisammensein der Mitarbeiter.
Mit 613 Läufern schrammte der 18. Birkenfelder Firmenlauf am Samstag, 5. September, nur haarscharf an einem neuen Teilnehmerrekord vorbei. Zu dem geselligen Sportevent waren wieder zahlreiche Unternehmen aus der Region mit Mitarbeiterteams an die Startlinie gegangen, aber natürlich stand auch das Beisammensein als Teambuilding im Fokus.