Birkenfelder Firmenlauf Mitarbeiter genießen gemeinsames Event 09.09.2026, 10:45 Uhr

i Zahlreiche Mitarbeiter, wie hier das Team der Birkenfelder Biomarkt GmbH, gingen beim 18. Birkenfelder Firmenlauf an die Startlinie. Sebastian Schmitt

Spannung, Teamgeist und strahlender Sonnenschein prägten den 18. Birkenfelder Firmenlauf. Bei dem Event ging es nicht nur um Bestzeiten, sondern auch um das Beisammensein der Mitarbeiter.

Mit 613 Läufern schrammte der 18. Birkenfelder Firmenlauf am Samstag, 5. September, nur haarscharf an einem neuen Teilnehmerrekord vorbei. Zu dem geselligen Sportevent waren wieder zahlreiche Unternehmen aus der Region mit Mitarbeiterteams an die Startlinie gegangen, aber natürlich stand auch das Beisammensein als Teambuilding im Fokus.







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