Das ist der Albtraum jeder Feuerwehreinheit: Ein Mitglied der Löschtruppe hat selbst Feuer gelegt. Das ist in Baumholder passiert. Ein 22-Jähriger muss sich derzeit vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten. Er ist geständig.

i Landgericht Bad Kreuznach (Archivbild) Christine Jäckel. Archiv Christine Jäckel

Am Tag zwei des Strafprozesses wegen einer Brandstiftungsserie im vergangenen Jahr in Baumholder gegen einen einschlägig vorbestraften 22-Jährigen konzentrierte sich die 2. Große Strafkammer am Landgericht Bad Kreuznach auf Zeugenvernehmungen.

Dazu ist es erforderlich, dass die beiden ehrenamtlichen Schöffen umfassende Informationen zum Tatvorwurf erhalten. Beide Schöffen haben aber nie die Akten gesehen – geschweige denn gelesen. Oftmals wird seitens der Staatsanwaltschaft auch nicht der sachbearbeitende Dezernent entsandt, sondern „nur“ ein Sitzungsvertreter, der sich über Handakten und das Verlesen der Anklageschrift einen Überblick verschaffen konnte. Schwierig, wenn dann auch auf der Anklagebank ein „Märchenerzähler“ sitzt, der vieles oder gar alles in Abrede stellt. Und auch zum Leidwesen eines fairen rechtsstaatlichen Prozesses noch von einem Verteidiger vertreten wird, der sich nicht mehr als Organ der Rechtspflege versteht, sondern eher die Rolle eines „legalisierten Strafvereitlers“ zu übernehmen scheint.

Angeklagter äußert sich zur Sache

Oder Polizisten im Zeugenstand sind, die noch einen Schwank aus der Jugendzeit vortragen, aber zum Beweisthema nur rudimentäres Wissen zu ihrem dienstlichen Einsatz parat haben – weil man sich in die Akten nicht eingelesen hatte. Ein Gericht muss sich aber ein umfassendes Bild machen können – wozu auch die Offenlegung der Ermittlungsschritte zählt.

Am Mittwoch war es aber so, wie es sich gehört: Eine sehr souverän auftretende Vorsitzende Richterin am Landgericht, Annegret Werner, zwei hauptberufliche Beisitzende Richterinnen mit interessanten Nachfragen, ein Staatsanwalt Konstantin Habermehl, der bislang in keiner Phase auch nur den Eindruck zuließ, er habe die verlesene Anklageschrift nicht voll im Griff. Und, man muss es anerkennend sagen: Verteidiger Thomas Will (Saarbrücken), der keine „Showeinlage“ zur Selbstdarstellung wollte, hatte sich mit dem Angeklagten auf eine bekennende Strategie verständigt: das glasklare Geständnis. Wo sich andere Verteidiger in der Rolle gefallen, dem Angeklagten ein Schweigegelübde zu verordnen, durfte der Angeklagte frei Erklärungen zur Person und zur Sache abgeben – statt geschmeidiger Verteidigererklärungen im Stile von: „Der Angeklagte verteidigt sich durch Schweigen“…

Angehörige und Bekannte im Gerichtssaal

Insgesamt war es eine ruhige Atmosphäre, selbst im Zuschauerraum, wo sich für den Prozess auch Angehörige und Bekannte für die Aufarbeitung der Brandserie interessierten und eben diesen ersten Gesamteindruck untereinander besprachen. Als dann der 41-jährige Kriminalhauptkommissar und Hauptsachbearbeiter der Kripo Idar-Oberstein einen geschliffenen Report abgab, hatte man eine mögliche Erklärung für die Geständnisstrategie der Verteidigung. Kripo und Staatsanwaltschaft hatten an Ermittlungsmaßnahmen, auch an verdeckten Maßnahmen, nichts ausgelassen. Der Kriminalist sezierte die Beweislage so nachhaltig, dass man im Sitzungssaal den eigenen Atem hörte. Staatsanwalt Habermehl schien sichtlich zufrieden.

Das gilt sicherlich nicht für einen am ersten Prozesstag ausgebliebenen Zeugen mit Hintergrundwissen, der unentschuldigt erst gar nicht erschienen war: „Ich hatte verschlafen.“ Die Reaktion des Staatsanwalts folgte prompt: Er verhängte ein Ordnungsgeld in Höhe von 300 Euro, ersatzweise sechs Tage Ordnungshaft – und polizeiliche Vorführung zum Folgetermin. Immerhin hatte er sich für die anstehende Vernehmung, trotz der lauen Tagestemperatur, mit dicker Bekleidung warm angezogen – und war diesmal pünktlich.

Clique hatte sehr wohl Kenntnis von den Taten

Der Zeuge schilderte sein Bemühen, die später durch den Angeklagten verübten Taten zu verhindern. Denn von den Straftaten selbst hatte man in der Clique sehr wohl Kenntnis. Da war keineswegs ein „einsamer Wolf“ unterwegs. Nach derzeitiger Sachlage hatte der Angeklagte von einem Bekannten den Auftrag erhalten, im Saarland ein Fahrzeug anzuzünden, weil es mit der Besitzerin wohl Streit gegeben hatte. Den Auftrag erfüllte er „pflichtgemäß“. Um die Spuren zeitlich zu verwischen, suchte er nach einem Alibi. Eine ziemlich verwegene Strategie, zur Verdeckung einer vorangegangenen Brandstiftung die nächste zu begehen: In Wohnortnähe des Zeugen wurde vom Angeklagten in Baumholder in der Straße „In der Bitz“ eine Couch angezündet. Den Brand meldete der vernommene Zeuge „erschrocken“ der Polizei.

Das sei keinesfalls nur in seiner Vorstellung gewesen, als er kurze Zeit danach mit Blick aus dem Fenster die nächste verhängnisvolle Entwicklung erkannte. Mit seinem Anruf lief anschließend das Programm der Freiwilligen Feuerwehr Baumholder ab, und die scheinbar herrenlose Couch wurde abgelöscht. Es blieb aber ein Totalschaden am Garagentor durch Hitze- und Flammeneinwirkung.

Immerhin hatte der Angeklagte nun sein „Alibi“, als bei ihm der Melder klingelte und er sich zum geplanten Löscheinsatz in Baumholder begab. Allerdings wurde daraus rückblickend die nächste Anklage…

i Staatsanwalt Konstantin Habermehl Günter Schönweiler

Nächstes Feuer sollte Spuren verwischen

Interessant war auch der Grund für die spätere Brandlegung in der Schubertstraße: Der Mittäter und er waren in das heruntergekommene, aber durch einen hohen Zaun eingefriedete Gelände eines Gebrauchtwagen-Händlers gelangt und hatten dort, anscheinend unbemerkt, mehrfach Autoteile geklaut. Irgendwann kam man auf die Erkenntnis, dort möglicherweise Spuren hinterlassen zu haben. Mit Feuer sollten diese vorsorglich vernichtet werden. Allerdings auch dies zum Preis der nächsten Straftat…

Beim verheerenden Feuer im Industriegebiet, bei dem gelagertes Holz in Flammen aufging, sei auch er, der Angeklagte, erschrocken gewesen, als er das Ausmaß sah. Immerhin waren dort rund 150 Feuerwehrleute aus dem gesamten Kreisgebiet, einschließlich der Drohnenstaffel bei der Freiwilligen Feuerwehr Birkenfeld, den hauptamtlichen Brandbekämpfern von US-Feuerwehr und Bundeswehr im Einsatz. Welche Dramatik damit verbunden war, schilderten am Eröffnungsprozesstag der stellvertretende Wehrführer und jetzt am zweiten Verhandlungstag auch der Wehrleiter der VG Baumholder, Marco Braun. „Es war ein Großfeuer, bei dem das Equipment der Freiwilligen Feuerwehr nicht ausreichte. Da musste schweres Gerät her, über das nur die hauptberuflichen Brandbekämpfer von US-Feuerwehr und Bundeswehr verfügen.“

Angesichts des hochgestapelten Rundholzlagers konnten die zur Trocknung gelagerten Stämme sich jederzeit in Bewegung setzen – eine große Gefahr für die Einsatzkräfte, die mit sehr viel Löschwasser gegen den Großbrand anrückten. Dazu musste eine Zufahrtstraße nach Baumholder komplett gesperrt werden, um von einem leistungsstarken Hydranten in der Nähe der US-Highschool zusätzliches Löschwasser ins Industriegebiet umzuleiten. „Ohne diesen Großeinsatz hätte der Löscheinsatz noch stundenlang fortgedauert“, gab Braun zu Protokoll. Selbst der Angeklagte war erschüttert und habe sich richtig geschämt, als er die Früchte seiner Tat sah, so in seinem Geständnis vor Gericht. Allein der Sachschaden ist immens und dürfte bei rund 150.000 Euro liegen. Dazu bezifferte Wehrleiter Braun den fiskalischen Schaden der vier Brandeinsätze auf rund 100.000 Euro – darunter auch die Verdienstausfälle der Ehrenamtler.

Der Prozess wird am Dienstag, 12. August, um 14 Uhr fortgesetzt.