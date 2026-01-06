Mit Zoér von Idar bis zur Alster

Zwei junge Idar-Obersteiner – Torben Schwarz und Joel Lorenz – haben eine eigene Schmuck-Kreation entwickelt, die sehr individuell angefertigt und vertrieben wird.

Schon lange haben sie davon geträumt, unter einer eigenen Marke individuell und kreativ gestalteten Schmuck anzubieten. Mittlerweile haben die beiden Jungunternehmer Joel Lorenz und Torben Schwarz ihre Vision verwirklicht.

Unter dem von ihnen 2021 etablierten Label „ZOÉR“ bieten sie hochwertigen Diamantschmuck aus Idar-Oberstein an.