Nach dem erfolgreichen Auftakt im Frühjahr hatte Michael Schug mit seinen Mitstreitern bei Visit Baumholder nun erneut zu einer Krimilesung in den Goldenen Engel eingeladen. Und so war auch die zweite Auflage der Veranstaltungsreihe „Crime and Wine“ am Freitag ausgebucht, und alle Plätze waren besetzt. Die Nachfrage war überwältigend: Bereits drei Stunden nach Vorverkaufsstart war die Veranstaltung restlos ausverkauft. „Die Reihe entwickelt sich zu einem richtigen Publikumsmagneten“, sagte Michael Schug im Nachgang.

Diesmal stand der Abend unter dem Motto „Mordswein trifft Killerschokolade“ – ein Versprechen, das Krimispannung und kulinarischen Hochgenuss auf besondere Weise verband. Krimiautorin Alexa Christ entführte die Gäste erneut auf eine fesselnde Reise durch die dunklen Ecken des Verbrechens. Mit ihrer lebendigen Erzählweise, spannenden Wendungen und einem feinen Gespür für Humor zog sie die Zuhörer in ihren Bann. Und sorgte mit tödlichen Kurzgeschichten für Gänsehautmomente.

Weine von St. Katharinen verkostet

Dazu reichte das Weingut Roth aus St. Katharinen im Verlauf des Abends vier Weine. Die Gäste konnten erlesene Tropfen bei dem Tasting genießen, die perfekt zum Thema des Abends ausgewählt waren. Doch damit nicht genug: Erstmals wurden auch exquisite Pralinen von Wajos angeboten, in Zusammenarbeit mit dem Blumen- und Geschenkhaus Giszas liebevoll präsentiert, berichtete Schug: „Die Kombination aus ,Mordswein’ und ,Killerschokolade’ wurde zum kulinarischen Volltreffer und sorgte für durchweg positive Resonanz bei den Besuchern.“

Die Krimilesung zog die Gäste derart in ihren Bann, dass sie zum Ende der Lesung lautstark eine Zugabe einforderten – ein Wunsch, den Alexa Christ gern erfüllte. „Es ist toll, zu sehen, wie unsere Veranstaltung angenommen wird und wie begeistert das Publikum ist“, erklärte Michael Schug erfreut. Auch Ralph Pees, Mitorganisator und aktives Mitglied bei Visit Baumholder, zeigte sich äußerst zufrieden: „Das Konzept geht voll auf. Wir freuen uns sehr über das großartige Feedback und die große Nachfrage.“

Nächster Termin ist im November

Die Veranstaltungsreihe „Crime and Wine“ wird im Herbst fortgesetzt. Der nächste Termin stehe bereits fest, sagte Schug. Am Samstag, 29. November – kurz vor dem ersten Advent – dürfen sich die Gäste auf die nächste spannende Ausgabe unter dem Motto „Whisky für den Weihnachtsmann“ freuen. „Es soll erneut eine vielversprechende Mischung aus spannender Literatur und genussvollen Momenten werden“, bekräftigte Schug.

Doch auch bis dahin hat Visit Baumholder noch weitere Programmpunkte in ihrem Veranstaltungskalender für die Westrichstadt. So wird für Samstag, 19. Juli, zur nächsten Spanischen Nacht eingeladen – ein sommerliches Event mit südländischem Flair, Liveband und mediterranen Köstlichkeiten auf dem Place de Warcq. Die Organisatoren von Visit Baumholder sind sich sicher, dass auch diese Veranstaltung wieder zahlreiche Besucher ansprechen und begeistern wird.