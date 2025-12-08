Stadttheater Idar-Oberstein Mit Weihnachtsschlagern die Sorgen der Welt vergessen 08.12.2025, 18:00 Uhr

i Der humoristische Liederabend im Stadttheater Idar-Oberstein kam gut an. Hosser

Ein humoristisch-musikalischer Therapieabend im Stadttheater kam gut an beim Idar-Obersteiner Publikum.

Ganz so klamaukig wie auf dem Plakat gaben sie sich bei ihrem Auftritt im Stadttheater dann doch nicht. Die heilsame Wirkung ihrer Therapiesitzung vor zwei Jahren hatte sich herumgesprochen: Abonnenten und viele andere Gäste füllten das Stadttheater Idar-Oberstein.







