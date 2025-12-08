Stadttheater Idar-Oberstein: Mit Weihnachtsschlagern die Sorgen der Welt vergessen
Stadttheater Idar-Oberstein
Mit Weihnachtsschlagern die Sorgen der Welt vergessen
Ein humoristisch-musikalischer Therapieabend im Stadttheater kam gut an beim Idar-Obersteiner Publikum.
Lesezeit 2 Minuten
Ganz so klamaukig wie auf dem Plakat gaben sie sich bei ihrem Auftritt im Stadttheater dann doch nicht. Die heilsame Wirkung ihrer Therapiesitzung vor zwei Jahren hatte sich herumgesprochen: Abonnenten und viele andere Gäste füllten das Stadttheater Idar-Oberstein.