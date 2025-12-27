Konzert des MV Tiefenstein Mit Vielfalt und Gefühl überzeugt Lena Lorenz 27.12.2025, 12:00 Uhr

i Das Weihnachtskonzert des MV Tiefenstein kam wieder einmal sehr gut beim Publikum an. Das Programm reichte von kindlicher Leichtigkeit über emotionale Tiefe bis hin zu schwungvoller Filmmusik. HOSSER

Der MV Tiefenstein ist ein Garant für Konzerte auf hohem Niveau und mit Klasse. Auch das Weihnachtskonzert lieferte ein Programm, das dem Publikum gefiel.

Das Weihnachtskonzert des Musikvereins Tiefenstein am ersten Weihnachtsfeiertag erwies sich als ein äußerst gelungener und besinnlicher Abend, der das Publikum in der Stadenhalle auf eindrucksvolle Weise in seiner Weihnachtsstimmung hielt. Unter der Leitung von Martin Wendel präsentierten sowohl das Jugendorchester als auch das Orchester der Generationen ein abwechslungsreiches Programm, das von kindlicher Leichtigkeit über emotionale Tiefe bis ...







