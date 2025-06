Granada-Feeling nicht nur drinnen, sondern auch draußen. Die Musikgruppe „Verboten“ gestaltete das Opening für die Outdoor-Veranstaltungsreihe im Granada mit Rock, Pop und Partyhits. Der Outdoor-Bereich wurde umgestaltet und strahlt nun im neuen Glanz. Damit wurde der Start der vierteiligen Outdoor-Reihe im Granada eingeleitet.

Der Eintritt erfolgt über das hintere Tor. Gäste betreten damit ohne Umwege den neu gestalteten Bereich. Am Eingang können Eintritt und Verzehrbons entweder mit Karte oder in bar bezahlt werden. Auf dem Gelände kann man dann am Grillwagen, Getränkecontainer oder am Bierzapfstand mit Bons bezahlen. Damit ist eine kurze Wartezeit garantiert. Die Musikgruppe „Verboten“ begann um 20.30 Uhr und heizte den Gästen bis 2 Uhr nachts ein. Auch nachdem die Gruppe nach mehreren Zugaben die Bühne verlassen hatte, war die Stimmung noch gut bis zum Morgengrauen, sagt der Veranstalter.

Insgesamt plant das Granada-Team noch drei weitere Outdoor-Events. Das nächste findet am Sastag, 26. Juli, ab 20 Uhr statt. Dann steht „Alex im Westerland“ auf der Bühne. Weitere Termine sind am 16. August ein Guns N‘Roses-Tributeband, den Abschluss der Veranstaltungsreihe machen Mode Machine am 13. September. Insgesamt gibt es maximal 250 Karten pro Konzert, die im Vorverkauf an der Aral-Tankstelle in Weierbach, Baumholder, Birkenfeld und Freisen angeboten werden. Für die Abendkasse werden pro Veranstaltung 75 Karten bereitgestellt.