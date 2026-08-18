Idar-Obersteiner hat Vision Mit KI erneuerbare Energien regional effektiv nutzen Vera Müller 18.08.2026, 09:00 Uhr

i Oliver Freitag aus Idar-Oberstein präsentiert eine neue Idee: eine KI-gestützte Bürgerenergiegenossenschaft Hosser. HOSSER

Oliver Freitag ist ein kreativer Mensch: Nach dem „Scan & Push“-System, das unter anderem beim DRK-Kreisverband Birkenfeld genutzt wird, wartet er nun mit einer neuen Idee auf: Er möchte eine KI-gestützte Bürgerenergiegenossenschaft initiieren.

Nach dem Workflow-System „Scan & Push“, das er gemeinsam mit seinem Sohn Julian entwickelt hat und für das eine Patentanmeldung eingereicht wurde, präsentiert Oliver Freitag ein neues Zukunftsprojekt für die Region Nahe-Hunsrück. Unter dem Projektnamen „RegioKraft Nahe-Hunsrück“ entwickelt er die Vision einer KI-gestützten Bürgerenergiegenossenschaft, die Landwirtschaft, Kommunen, Unternehmen und Bürger miteinander verbindet.







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