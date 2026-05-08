Spenden für Schule in Afrika
Mit Genuss gutes Tun: Kochen für Bildung aus Brücken
Sascha Carstensen kocht nicht nur mit Leidenschaft, sondern will dabei auch etwas Gutes tun.
Sascha Carstensen kocht nicht nur mit Leidenschaft, sondern will dabei auch etwas Gutes tun.
Niels Heudtlaß

Koch Sascha Carstensen und seine Mitstreiter wollen durch kulinarische Aktionen Geld für eine Schule in Afrika sammeln. Was der Verein plant und wie die Idee entstand. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit Kochen für Bildung hat sich in Brücken ein neuer Verein gegründet. Das Ziel: Mit kulinarischen Aktionen und Veranstaltungen Spenden sammeln, die Bildungsprojekten weltweit und in der Region zugutekommen.Das erste Projekt, das der Verein unterstützen will, ist der Bau einer Schule in einem afrikanischen Entwicklungsland.

Ressort und Schlagwörter

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