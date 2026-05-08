Spenden für Schule in Afrika Mit Genuss gutes Tun: Kochen für Bildung aus Brücken Niels Heudtlaß 08.05.2026, 16:04 Uhr

i Sascha Carstensen kocht nicht nur mit Leidenschaft, sondern will dabei auch etwas Gutes tun. Niels Heudtlaß

Koch Sascha Carstensen und seine Mitstreiter wollen durch kulinarische Aktionen Geld für eine Schule in Afrika sammeln. Was der Verein plant und wie die Idee entstand.

Mit Kochen für Bildung hat sich in Brücken ein neuer Verein gegründet. Das Ziel: Mit kulinarischen Aktionen und Veranstaltungen Spenden sammeln, die Bildungsprojekten weltweit und in der Region zugutekommen.Das erste Projekt, das der Verein unterstützen will, ist der Bau einer Schule in einem afrikanischen Entwicklungsland.







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