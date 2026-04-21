Landgericht Bad Kreuznach Mit gefälschter Vollmacht ins Pflegeheim abgeschoben Günter Schönweiler 21.04.2026, 09:00 Uhr

i Das Landgericht Bad Kreuznach hat eine 61-jährige Physiotherapeutin für zwei Jahre und zehn Monate in Haft geschickt. Sie hatte eine Seniorin aus der VG Herrstein-Rhaunen mit viel krimineller Energie massiv geschädigt. David-Wolfgang Ebener/picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Landgericht Bad Kreuznach schickt 61-jährige Physiotherapeutin für zwei Jahre und zehn Monate in Haft. Sie hat – nicht nur – eine Seniorin aus der VG Herrstein-Rhaunen mit viel krimineller Energie geschädigt.

Die Liste der vorgeworfenen Straftaten, die nun am Landgericht Bad Kreuznach in die Berufung gingen, war lang. Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte eine 61 Jahre alte, einschlägig vorbestrafte Angeklagte aus dem Kreis Bad Kreuznach wegen Computerbetrugs in fünf Fällen, Diebstahls in zwei Fällen sowie Urkundenfälschung in fünf Fällen, davon in zwei Fällen in Tateinheit mit Betrug und in einem Fall in Tateinheit mit versuchtem Betrug zu einer ...







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