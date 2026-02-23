Baumesse Idar-Oberstein
Mit der VR-Brille durch zukünftige Gärten schlendern
Mehr als 1700 Besucher informierten sich bei 40 Ausstellern auf der 12. Idar-Obersteiner Baumesse rund um die Themen Sanieren, R
Mehr als 1700 Besucher informierten sich bei 40 Ausstellern auf der 12. Idar-Obersteiner Baumesse rund um die Themen Sanieren, Renovieren, Neubauen.
Thomas Brodbeck

Wer glaubte, bei einer Baumesse ginge es nur um Mörtel und Steine, wurde am Wochenende in der Messe Idar-Oberstein eines Besseren belehrt. Längst haben Virtuelle Realität, Künstliche Intelligenz und Drohnen Einzug gehalten ins Bauen und Renovieren.

Lesezeit 2 Minuten
Pünktlich um 14.30 Uhr eröffnete MIO-Chef Mirko Arend gemeinsam mit Bürgermeister Friedrich Marx und dem Bau-Experten und Energieberater Christoph Benkendorff die Leistungsschau. Laut Arend ist die Baumesse mittlerweile für viele Aussteller fester Bestandteil des Jahresprogramms.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren