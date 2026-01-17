Gegen AfD demonstriert Mit „Demokra-Tea“ in Idar-Oberstein Zeichen gesetzt Vera Müller 17.01.2026, 07:56 Uhr

i Laut und bunt: Rund 550 Menschen demonstrierten für Demokratie und Vielfalt und gegen die AfD, die mit Partei-Prominenz in der Messe zu Gast war. Michael Greber

„Lasst uns geschlossen und friedlich gegen Hass und Hetze einstehen.“ Unter diesem Slogan hatte das Demokratische Netzwerk Hunsrück-Hochwald zur Gegenveranstaltung mit Blick auf den AfD-Wahlkampfauftakt in der Messe Idar-Oberstein eingeladen.

Wie sagt es AfD-Kreisvorsitzender Dirk Rohde in seinem Facebook-Video, das er kurz vor der Veranstaltung seiner Partei in der Messe gedreht hat mit einem Schwenk zur Demonstration, einige Meter entfernt, womöglich ungewollt treffend? „Hier stehen die Demokraten.







