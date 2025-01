VG Baumholder Mit dem Mettweilerer Fastnachtsball geht′s los 12.01.2025, 15:00 Uhr

i Auch in Berglangenbach soll in dieser Session wieder gefeiert werden. Im Vorjahr mussten die beiden Sitzungen kurzfristig ausfallen. Kurt Jenet

Die närrischen Tage stehen vor der Tür. Fast alles drängt sich im Februar und trotz Bundestagswahl haben die Narren in ihren Hochburgen Vorfahrt, was die Sitzungsorte angehen. In Ruschberg, Heimbach und Baumholder wurden andere Wahllokale bestimmt.

Die Vorbereitungen für die kurz bevorstehende Fastnachtssession in der Verbandsgemeinde laufen. In vielen Gemeinden wird geprobt und vorbereitet, Kostüme werden genäht und Dekorationen hervorgeholt. Den Auftakt in die närrische Session machen die Aktiven des FC Mettweiler am Samstag, 1.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen