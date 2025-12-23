Kirchenchor Baumholder singt Mit dem „Halleluja“ folgte der Einmarsch Sascha Saueressig 23.12.2025, 08:00 Uhr

i Der Kinder- und Jugendchor Westrich unter Leitung von Tina Hauch präsentierte weihnachtliche Lieder. Benjamin Werle

Für das Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche in Baumholder hatte der Kirchenchor erneut Unterstützung von zehn Männerstimmen erhalten. Und auch der Kinderchor Westrich wusste zu begeistern. Höhepunkt war aber ein Überraschungsauftritt.

Das Weihnachtskonzert des evangelischen Kirchenchores Baumholder begeisterte am Sonntagabend wieder einmal die Besucher der voll besetzten Kirche. Unter der Leitung von Cornelia Möckel präsentierten sich die 15 Frauen – verstärkt von zehn Sängern aus Baumholder und Idar-Oberstein – mit insgesamt acht weihnachtlichen Liedern.







Artikel teilen

Artikel teilen